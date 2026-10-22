El joven militar fallecido al ser atropellado en la base de Cerro Muriano (Córdoba) se unió al Ejército en 2025

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven militar de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, que ha fallecido en la mañana de este jueves en la base de Cerro Muriano (Córdoba) como resultado de las heridas sufridas al ser atropellado, en circunstancias que están siendo objeto de investigación por la Guardia Civil, ingresó en el Ejército de Tierra el pasado año 2025.

Se trata, según ha informado el Cuartel General del Ejército de Tierra en un comunicado, del soldado Sergio Ajenjo Cordero, ante cuya muerte en "un accidente de tráfico cuyas causas están sujetas a investigación", han manifestado un "profundo dolor" desde el Ejército de Tierra,

El soldado Sergio Ajenjo Cordero estaba destinado en el Batallón de Cuartel General de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y encuadrado en la Compañía de Transmisiones, ingresó en el Ejército de Tierra en 2025, y ahora, "en este momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra", han querido expresar su "más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros" de la BRI X. "Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en paz".

El fallecimiento del joven militar ha tenido lugar en la mañana de este jueves, como consecuencia de un atropello por un vehículo en la citada base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar entre las 9,30 y las 10,00 horas, cuando han sido alertados los agentes de la Benemérita, que, tras desplazarse al lugar de los hechos, han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer el siniestro, al tiempo que se ha procedido al levantamiento del cadáver.