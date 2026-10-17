Juan Latorre defiende que el PSOE es "la única opción de que Jaén pueda seguir avanzando"

Comité Provincial del PSOE de Jaén. - PSOE JAÉN

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este sábado que el partido es "la única opción de que España y la provincia de Jaén puedan seguir avanzando en derechos y libertades, desarrollo económico y creación de empleo se llama PSOE".

"No hay otra alternativa. El PSOE representa el único proyecto político con voluntad de gobernar para la gente, blindando las pensiones, defendiendo la sanidad pública y protegiendo los derechos de las familias y las clases trabajadoras. Enfrente, hay un bloque de derechas que lo único que quiere es dinamitar los servicios públicos, precarizar el empleo y llevar a este país al abismo de la desprotección social", ha señalado en una nota remitida por el partido tras el Comité Federal del PSOE aprobara definitivamente las candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el caso de la provincia de Jaén, finalmente se ha introducido una variación en la propuesta presentada por Jaén, con la que Isabel Uceda pasa a ser la número 1 de la lista con el objetivo de respetar la paridad en Andalucía.

"Isabel Uceda es una gran candidata, es una municipalista convencida, conoce a la perfección las necesidades de la provincia y, por tanto, es una garantía para liderar nuestra candidatura", ha subrayado.

El líder socialista ha manifestado su satisfacción con el acuerdo alcanzado para que el PSOE y otras fuerzas de izquierda se presenten unidos en la lista del Senado, un acuerdo que introducirá cambios en la lista aprobada. "Esta unidad de distintas fuerzas políticas va a aumentar exponencialmente la fuerza de la izquierda en la provincia de Jaén", ha afirmado.

Latorre ha reafirmado que la lista del PSOE de Jaén al Congreso y al Senado es "una lista ganadora", con hombres y mujeres que saben que la provincia de Jaén "se juega muchísimo" en estas elecciones y que, en consecuencia, "se van a desplegar en las próximas semanas por todo el territorio provincial, hasta el último núcleo de población, para llevar ese mensaje a la gente".

"La provincia de Jaén tiene que saber que están en juego las 155.000 pensiones que actualmente se están cobrando. Las derechas lo han dicho con claridad, aunque ahora traten de ocultarlo hasta después de las elecciones: vienen a desmantelar el sistema público de pensiones", ha advertido.

En este sentido, ha recalcado que en estos ocho años de Pedro Sánchez las pensiones han crecido como nunca en Jaén, con "un incremento histórico del 50%" que ha permitido a los pensionistas mantener su poder adquisitivo en épocas de dificultad.

"Con un Gobierno socialista, el pensionista medio de Jaén ha pasado de cobrar 768 euros a 1.151 euros. Y con el Gobierno socialista, la hucha de las pensiones, que estaba casi vacía en 2018, va a cerrar 2026 con cerca de 20.000 millones de euros. Por tanto, el sistema de pensiones es viable y está garantizado con un Gobierno socialista. Con quien no estaría garantizado, desde luego, es con la pareja PP-Vox en el Gobierno de España", ha avisado.

Latorre ha reiterado que "también está en juego el futuro de Jaén como provincia, como territorio de oportunidades donde las empresas proliferen, crezca la industria y se genere empleo de calidad para mantener a la población en el territorio".

"En estos 8 años se ha realizado "un ingente trabajo desde el Gobierno de España para sentar las bases del crecimiento en esta tierra, con iniciativas tan potentes como el CETEDEX, la conexión a la alta velocidad, el avance de la A-32, la mejora de la A-4 y de la A-44, la inversión en obras de abastecimiento o la planificación de las infraestructuras eléctricas. Todo esto se frenaría con PP y Vox", ha subrayado.

"A la izquierda del PSOE no hay ninguna opción de lograr diputado en la provincia de Jaén. Hoy el voto útil es más necesario que nunca. Sólo el PSOE está en condiciones parar al bloque de las derechas en Jaén", ha concluido.