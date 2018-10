Juan Marín insiste en agotar la legislatura porque la inestabilidad es "un cuento chino inventado por Susana Díaz"

Publicado 11/09/2018 20:24:31 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha insistido este martes en que la legislatura debe agotarse en Andalucía porque hay estabilidad y plantear lo contrario "es un cuento chino inventado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el PSOE-A".

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Marín ha dicho que aunque todo apunta a que habrá un adelanto electoral en esta comunidad autónoma, los comicios deberían celebrarse en marzo del 2019, cuando está previsto.

En cualquier caso, ha garantizado que Cs está preparado para hacer frente a cualquier escenario, mientras ha criticado que aunque lo idóneo sería agotar la legislatura, la jefa del Ejecutivo andaluz "tienen otros intereses que van más allá de los intereses de Andalucía, y que no tienen nada que ver con la estabilidad, con aprobar las cuentas autonómicas ni con las iniciativas parlamentarias" pues están relacionados "con el calendario judicial y sus intereses personales".

Tras apuntar que es legítimo que Susana Díaz llame a las urnas cuando considere, ha argumentado que debería agotarse la legislatura porque "queda mucho por ejecutar del Presupuesto andaluz del 2018, que contempla partidas para generan empleo y riqueza". "Susana Díaz debería anteponer estos intereses al suyo personal por conseguir un buen resultado en función de cómo le vayan sondeos", ha remachado.

Asimismo, Juan Marín ha considerado "un cuento chino" que la presidenta hable de inestabilidad en Andalucía después de que Cs haya dado por roto el acuerdo de investidura con el PSOE-A, pues en el Parlamento "todo transcurre con normalidad". Ha dicho que no hay inestabilidad sino que Cs "no está dispuesto a que le sigan tomando el pelo".

Y es que, como ha recordado, Cs firmó un acuerdo de investidura que si bien ha tenido un alto cumplimiento en la parte económica, en la parte de regenerar las instituciones "el PSOE-A ha dicho no, por eso nos liberamos de los acuerdos firmados, porque el PSOE-A ha dicho sin ningún pudor que no va a aprobarlos". "Entendemos que la relación se rompe pero eso no implica que en el Parlamento no haya tranquilidad", ha agregado el líder andaluz de Cs.

"El PSOE-A no ha cumplido ni ha dado una sola explicación", ha lamentado Marín, que ha dicho que a pesar de que se haya roto el pacto, están "a la espera" de que el PSOE-A haga alguna propuesta para hablar de las cuentas del próximo año. No obstante, cree que existe "una estrategia diseñada por Susana Díaz para llegar a octubre y disolver el Parlamento para que el calendario judicial no le afecte a sus resultados electorales".

Entretanto, Marín ha insistido en que en Andalucía se medirán los candidatos andaluces, mientras que el presidente de su partido, Albert Rivera, y el líder del PP, Pablo Casado, harán lo propio en las elecciones nacionales. Plantear la situación en estos términos "está fuera de lugar", a su juicio.

Además, ha dicho que el objetivo en esta cita con las urnas es ganar como hizo Cs en Cataluña porque "Susana Díaz no es imbatible, el partido empieza cero a cero", y ha asegurado que estará encantado de que tanto Rivera como Inés Arrimadas participen en la campaña andaluza.

En cuanto a la política de pactos, ha dicho que su aspiración es que otros partidos tengan que apoyar a Cs pero que, en cualquier caso, cuando se conozcan los resultados analizarán las posibilidades, siempre planteando acuerdos "con los partidos constitucionalistas". Asimismo, ha dicho que está "muy cómodo en la oposición" y ha insistido en que no va a permitir a la presidenta que argumente inestabilidad para adelantar las elecciones, "porque lo que hay es incumplimiento de su palabra".