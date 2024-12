Juan Pérez Rodríguez refleja "la cruda realidad sobre el acoso escolar" en su libro 'Yo, Jerónimo'

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autor Juan Pérez Rodríguez ha publicado 'Yo, Jerónimo', su primera novela en cuyo prólogo ya aparece "un mensaje de concienciación que puede ayudar a muchas personas a entender muchas cosas que se ven en la vida misma".

La editorial Círculo Rojo ha indicado en una nota que "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, una historia triste y conmovedora, pero a la vez enérgica y esperanzadora; una historia marcada desde principio a fin por el acoso escolar, donde se podrán ver todos los entresijos de la trama".

El sello de autoedición afirma que la inspiración del autor "viene de su propia valentía". "El valor que en su momento no tuve para hablar llamó a mi puerta hace cuatro años. Lo que en su momento no se pudo expresar con la oralidad, ahora se ha plasmado en la escritura. Además, la deuda pendiente que tenía con ciertas personas me ha hecho desprenderme de toda inseguridad y me ha permitido fluir en un mundo que desconocía completamente, el de la escritura".

Para Pérez Rodríguez, "el 'no' y el 'sí' son dos de las palabras más sencillas de pronunciar, pero, a su vez, dos de las que más problemas pueden ocasionar si no se dicen en su justo lugar".

Así, Jerónimo fue para él "uno de esos pocos que no decían ni una ni otra cosa cuando tocaba decirla". Además, el hecho de "poner a gente malvada y perversa por encima de él fue lo que le llevó a plantearse muchas cosas: su felicidad, su futuro, su existencia".

Juan Pérez Rodríguez nació en Granada un 18 de marzo de 2002. Cursó sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato y universidad en su tierra, mientras que, al mismo tiempo, desarrollaba "su devoción y pasión por las letras, sobre todo por el mundo clásico". 'Yo, Jerónimo' es su primera obra. Tuvo sus inicios en el año 2020, cuando "medio mundo estaba encerrado en cuatro paredes".