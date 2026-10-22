Juana María González presenta este viernes en Granada 'La llama afuera', un poemario sobre la búsqueda del amor

La profesora e investigadora jiennense de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Juana María González autora del libro de poemas 'La llama afuera'. - JUANA MARÍA GONZÁLEZ

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora e investigadora jiennense de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Juana María González presenta este viernes, 23 de octubre, su primer poemario, 'La llama afuera'. La obra explora las distintas dimensiones del amor, entendido como "una búsqueda de algo que nos trasciende y que no podemos nombrar del todo". El acto tendrá lugar a las 19,00 horas en la librería Inusual de Granada y contará con la participación de Juan Andrés García Román y Rosa Berbel.

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha explicado que, aunque el amor constituye el eje de 'La llama afuera', la obra no se limita al amor romántico, sino que aborda "todos los tipos de amor". La autora explora así los vínculos entre el amor y otros impulsos y experiencias humanas, como los sueños, la pérdida de la cordura, la lujuria, el ansia, la naturaleza y el miedo.

Para González, todos estos elementos responden a un mismo impulso: "Son formas de querer alcanzar algo que está más allá de nosotros", una búsqueda que "puede salvarnos o destruirnos" y en la que también late "un hilo místico", relacionado con aquello que "nos trasciende y que no siempre podemos nombrar".

La obra incluye poemas dedicados a Manuel Pardo, Rodrigo Blanco, Chus Pato, Ángela Segovia y Juan Andrés García Román, escritores y poetas que, según González, dejaron de algún modo su "huella" en los textos, ya fuera a través de una conversación, una frase o su propia presencia.

En el caso de Chus Pato, Ángela Segovia y Juan Andrés García Román, la autora ha señalado además que se trata de poetas reconocidos cuya presencia quiso reflejar en el libro. Entre sus referentes e inspiraciones ha citado también a otros autores, como Emily Dickinson, Ingeborg Bachmann, Alejandra Pizarnik y Juan de la Cruz, aunque ha precisado que las influencias "no fueron premeditadas" y que surgieron de manera natural a partir de sus lecturas.

El amor constituye el eje de la obra y, para González, es "el motor del mundo", una fuerza "única" con una dimensión "mística" que se manifiesta de diferentes formas. "Cada persona tiene su voz para nombrarla, pero en el fondo creo que es una misma fuerza que conecta a todas las personas, que nos trasciende", ha afirmado.