Juanma Moreno envía su "pésame" a la familia del joven soldado fallecido en la base de Cerro Muriano (Córdoba)

Archivo - El soldado Sergio Ajenjo Cordero, fallecido al ser atropellado en la base militar de Cerro Muriano. - EJÉRCITO DE TIERRA - Archivo

CÓRDOBA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su "sentido pésame a la familia del soldado Sergio Ajenjo Cordero, que hoy ha perdido la vida en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba", al ser atropellado en circunstancias que investiga la Guardia Civil.

Según ha señalado Moreno en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, la muerte del joven militar, que se incorporó al Ejército de Tierra en 2025 y que estaba destinado en el Batallón de Cuartel General de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y encuadrado en la Compañía de Transmisiones, ha supuesto "una tragedia".

En este sentido, el presidente andaluz se ha sumado "al profundo dolor" de sus seres queridos a los que ha querido enviar "un fuerte abrazo de toda Andalucía".

Por su parte y a través de su perfil oficial en 'X', el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que en la Administración autonómica están "consternados por el fallecimiento del soldado Sergio Ajenjo Cordero en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba. Todo nuestro cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles. Andalucía comparte su dolor".

Igualmente, a través de la red social 'X', el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, ha afirmado estar "consternado por el fallecimiento de un joven militar en la base de Cerro Muriano, en Córdoba", y ha querido enviar todo su "cariño y solidaridad" a "su familia, sus compañeros y el conjunto de nuestras Fuerzas Armadas en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz".

El fallecimiento del joven militar ha tenido lugar en la mañana de este jueves, como consecuencia de un atropello por un vehículo en la citada base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar entre las 9,30 y las 10,00 horas, cuando han sido alertados los agentes de la Benemérita, que, tras desplazarse al lugar de los hechos, han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer el siniestro, al tiempo que se ha procedido al levantamiento del cadáver.