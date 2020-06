Juanma Moreno prevé "problemas en la ejecución" del ingreso mínimo vital si no lo gestionan las CCAA

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantando este martes que podría haber "problemas en la ejecución" del ingreso mínimo vital, aprobado por el Gobierno central, si no lo gestionan las comunidades, ya que es "una competencia exclusiva" de estas. "No es razonable ni sensato no hablarlo con las comunidades", ha advertido.

De esta manera, en una entrevista digital con 'El Economista', seguida por Europa Press, Moreno ha instado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a disculparse al señalar que las comunidades no están preparadas para gestionar estas ayudas. "Nosotros tenemos una renta mínima aquí desde hace tiempo y llevamos gestionando las políticas sociales desde hace tres décadas", ha advertido.

"Esa afirmación es un gravísimo error, debería disculparse", ha insistido el presidente andaluz, quien también ha pedido que "cuanto antes" se celebre una conferencia sectorial con las comunidades para "llegar a acuerdos y que este ingreso mínimo vital lo gestionen las comunidades".

De no ser así, ha augurado que "habrá problemas en su ejecución" porque dejar al margen a las comunidades, en una materia de su competencia, es "un gravísimo error".

Moreno, que también ha apuntado que si el ministro ve problemas en la gestión por parte de Andalucía debe mirar hacia su compañera de partido la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y al PSOE-A que "ha gestionado 40 años", ha señalado que siendo este ingreso mínimo una medida "oportuna", desde el Gobierno andaluz creen que "debería tener una limitación en el tiempo y estar vinculada a la inserción laboral".

Por último, ha rechazado que se le da la oportunidad al País Vasco y Navarra a gestionar estas ayudas mientras "se obvia al resto" por los acuerdos de gobierno alcanzados con el PNV y EH Bildu. "Se está incumpliendo con el derecho a la igualdad entre los españoles", ha concluido.