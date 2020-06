Susana Díaz lamenta las críticas de la Junta al ingreso mínimo vital y le urge a preparar el convenio para su gestión

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha celebrado este martes la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central como una medida que "va a sacar de la extrema pobreza y la pobreza a 220.000 hogares andaluces" dando "dignidad" a las personas y ha instado al Gobierno andaluz a "ir preparando el convenio de colaboración" que se contempla en el desarrollo de la misma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su gestión a partir de octubre.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz ha destacado como "fundamental" que este Ingreso Mínimo Vital vaya unido a la vuelta al empleo, al ir acompañada de itinerarios de inserción laboral. "En Andalucía, las últimas medidas habían sido tarjetas monedero para ir al super. La dignididad por encima de la caridad y esta medida viene a dar dignidad", ha reafirmado.

Además, ha dicho no entender bien la posición del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) en las últimas 72 horas. "No se puede criticar una medida que ayuda a tantísimos andaluces, incluso cuestionar ir al Tribunal Constitucional sin hablar con el Gobierno", ha advertido Díaz, quien ha detallado que el desarrollo de esta medida se contemplan convenios de colaboración.

"Lo que debería la Junta es ir preparando ese convenio de colaboración que le permite entrar en la gestión en octubre", ha apuntado, toda vez que ha insistido en que "cuando algo es bueno para los andaluces, el Gobierno no se puede poner de frente".

Cabe recordar que el PSOE de Andalucía pidió este pasado lunes al Gobierno de la Junta de PP-A y Ciudadanos (Cs) que "no torpedee una actuación tan importante" para los andaluces como el Ingreso Mínimo Vital "llevado por la propaganda", después de que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, expresara sus "dudas" acerca de que la forma como el Gobierno central ha decidido regular el Ingreso Mínimo Vital "no sea inconstitucional", y en esa línea no ha descartado que la Junta de Andalucía llegue a plantear un recurso al respecto.