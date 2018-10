El juez descarta la filtración de exámenes de bomberos en Córdoba y cita como investigados a los denunciantes

Actualizado 21/06/2018 12:30:56 CET

Tampoco ve relación del alcalde de Priego con los cursos y buscará indicios que tengan sostén "más allá de rumores"

CÓRDOBA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, ha descartado que se filtraran las preguntas de los exámenes teóricos en las oposiciones a bomberos de la Diputación de Córdoba, a la vez que ha citado como "investigados" a los tres interinos que, tras no superar las oposiciones, denunciaron su supuesto amaño en beneficio, precisamente, de los interinos.

Así lo recoge Rodríguez Laínz en un nuevo auto, al que ha accedido Europa Press y en el instructor de la causa también desvincula al senador del PSOE y alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, de cualquier relación con los cursos organizados en la Subbética para preparar las oposiciones, ya que entonces aún no era alcalde.

De este modo, el juez da por "descartada la relación del actual alcalde de Priego, persona aforada, con la preparación y finalidad de los cursos organizados por la Mancomunidad de la Subbética, al no ostentar en la fecha cargo de responsabilidad".

De hecho, de forma general, el juez entiende que, "fruto de las diligencias de investigación" ya acordadas y "del contenido de las declaraciones practicadas respecto de los investigados, hasta el momento se ha constatado la necesidad de continuar líneas de investigación tendentes a tratar de encontrar una base indiciaría objetiva, más allá de rumores, insinuaciones o apreciaciones, en la que poder sustentar las fuertes y serias imputaciones que se realizan a los investigados".

En concreto, "la tesis de que se estaban elaborando preguntas que fueran a caer en el examen se muestra, obviamente, de momento, como la más improbable", pues, en el caso del bombero interino que dio cursos a sus compañeros, "dejar una academia (propia) para dedicarse durante tantos meses a compartir el centro cívico de La Carlota solo puede tener

como explicación más lógica la de preparar a sus compañeros el temario".

Ello está claro para el magistrado, puesto que, "para la facilitación de las preguntas que hubieran de entrar en el examen, para así favorecer a los interinos, ni habría hecho falta perder tantos meses de improductividad en la actividad académica", para el bombero que impartió las clases en La Carlota, "con la pérdida económica que le supuso, ni sometido a los interinos a tantos meses de estudio y asistencia a las clases en su tiempo libre".

Pero es que, además, "las notas obtenidas por los interinos no parece que acompañen" la tesis de que se les pasaron las preguntas, ya que, "de hecho, hay tres interinos que suspenden el teórico, otros cinco no llegan siquiera a un siete, y el preparador no saca más nota que un 7,750".

De esta forma, según señala el juez en su auto, "estaríamos hablando" de una "muy improbable aparente situación ventajosa, que partiría de una deliberada renuncia a sacar las máximas puntuaciones en este ejercicio, pese a conocer las respuestas; lo cual, siendo la primera prueba eliminatoria y a falta de otros seis puntos en juego, sería, simplemente, una apuesta muy arriesgada".

En consecuencia, "no cabe de momento dar más recorrido a la pretendida filtración de preguntas del ejercicio teórico, y más teniendo en cuenta las extraordinarias cautelas adoptadas en la redacción del cuerpo de preguntas que finalmente formarían parte de la prueba".

En cuanto a la prueba psicotécnica de las oposiciones, para el juez "se ha constatado" que, de los siete bomberos interinos "supuestamente agraciados" resulta que "solamente uno podría ofrecer dudas para que su posición pudiera quedar cuestionada como dudosa en la entrevista", ya que "supera éste la prueba" correspondiente "casi al límite".

Finalmente, la cuestión sobre "el posible favorecimiento de interinos" en los ejercicios prácticos "cuenta, por otra parte, con un bagaje indiciario bastante más inconsistente que los otros dos hitos del procedimiento".

Así, para el juez, "no se ha podido demostrar" que "la modificación de la forma de evaluar las pruebas físicas" tuviese "la más mínima repercusión en los bomberos interinos", y a ello se suma que "las declaraciones han mostrado, con altísimo nivel de consenso, cómo la elección de los alumnos que pasaban a ser examinados por un experto y miembro de tribunal se hacia depender, no de una preselección, sino de las disponibilidades y ritmo de trabajo de cada mesa o grupo".