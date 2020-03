Junta abre el camino para una primera reunión con Interior y Vox le advierte de que los acuerdos "no están de adorno"

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha destacado este jueves la apertura del camino para tener una primera reunión con el Ministerio de Interior para abordar, entre otras cuestiones, la Policía Adscrita a Andalucía; mientras Vox le advierte de que sus acuerdos con el Gobierno andaluz "no están de adorno".

"Sabemos todas las cuestiones a plantear", ha señalado a Vox, quien ha preguntado en el Pleno del Parlamento sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Bendodo ha recordado que, mientras el Gobierno estuvo en funciones, la respuesta para una reunión fue negativa, pero "ahora hay Gobierno" y, entre otras cuestiones, la Junta quiere plantear cuestiones importantes como medidas para mejorar la Policía Adscrita, mejorar sus competencias o pedir autorización para aumentar en 123 sus activos.

"No podemos garantizar que estas peticiones sean escuchadas y concedidas. La experiencia de la Junta en peticiones de reuniones con el Ejecutivo central es que no están dando resultado exitoso". En este punto, ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedo Sánchez, sí tenga tiempo parar reunirse con el presidente de Cataluña, Quim Torra, y no con el andaluz, Juanma Moreno.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha advertido de que los acuerdos firmados con el Gobierno andaluz para "hoy tener Gobierno y Presupuestos no están de adorno", por lo que ha exigido, "ahora que hay gobierno", desarrollar estos acuerdos y cumplir con la Ley de Extranjería "que sigue vigente y en vigor".

Según, ha señalado Serrano el marco jurídico español no está adaptado a la inmigración irregular y ha apuntado que la Ley de Protección de Datos impide que la Policía no tenga conocimiento cierto sobre las personas que están de forma irregular en España. No obstante, ha destacado que la Junta se comprometió a desarrollar un convenio de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dotar a estos de "mayores medios" para cumplir con la normativa de inmigración irregular.

"¿Van a seguir legitimando la ilegalidad con su pasividad? ¿Miles de inmigrantes acuden al médico y ya son residentes legales? Esto sería una enorme irresponsabilidad, el mensaje que se traslada es que no pasa nada y que yendo al médico se regulariza la situacion. Si no se aborda con determinación el cumplimiento de la ley, no será más que puro teatro", ha concluido.