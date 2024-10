La Junta aclara tras el corte de la N-432 que "no hay desmantelamiento" del Hospital de Peñarroya (Córdoba)

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha aclarado este lunes tras el corte de la carretera N-432 que "no hay ningún desmantelamiento" del Hospital Valle del Guadiato, sindo que "se gestiona de la mejor manera posible para mantener la cartera de servicios del hospital, pese a todas las dificultades por la falta de facultativos y especialistas, que es común a toda España".

En declaraciones facilitadas por el Gobierno regional, la delegada ha explicado que "actualmente el Hospital Valle del Guadiato tiene la misma cartera de servicios que cuando entró en funcionamiento", a la vez que ha admitido que hay "problemas puntuales y ahora mismo es cierto que hay carencia de un especialista en Traumatología", pero "esto no es porque se esté desmantelando", sino ante "la carencia, igual que ocurre en otros hospitales", ha insistido.

Al respecto, ha detallado que "en el Hospital de Pozoblanco también falta precisamente la especialidad de Traumatología", de manera que "desmantelamiento, ninguno", ha subrayado Botella, quien ha defendido que "se han hecho inversiones importantes en los últimos años, con cerca de 600.000 euros para dotar al centro de un TAC, de un mamógrafo digital, de un retinógrafo, de un ecógrafo radiológico, de monitores multiparamétricos".

También, ha apuntado que "en el Centro de Salud de Peñarroya también se ha invertido en los últimos años cerca de 300.000 euros en arreglar unos daños estructurales que tenía el edificio, porque tiene más de cien años", a lo que ha agregado que "ahora precisamente está pendiente la inversión de 500.000 euros, tanto en el hospital como en el centro de salud, para dotar a estos centros de energía fotovoltaica".

Por tanto, la delegada ha pedido a "los señores del PSOE y de IU que hoy han cortado la N-432 y que recogen firmas, según ellos, para frenar el desmantelamiento del Hospital Valle del Guadiato, que no se preocupen, que no necesitan recoger firmas para ésto, porque no hay ninguna intención de desmantelar nada en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino todo lo contrario, porque trabajamos intensamente invirtiendo y gestionando para lograr la mejor asistencia sanitaria pública para todos los andaluces".

"Y si quieren recoger firmas y cortar la N-432, que lo hagan para algo que sí que es una necesidad real, que es la conversión de la carretera en autovía, que supondría un revulsivo importantísimo para el desarrollo de toda la comarca del Guadiato que tanto lo necesita", ha expuesto la representante de la Junta.