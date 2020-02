Andalucía acuerda adherirse al FLA como "único camino" que deja el Gobierno pero "no renuncia" a volver a los mercados

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha informado este lunes de que se ha acordado, en Consejo de Gobierno, la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la autorización de operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 2.984,22 millones de euros, correspondientes a las necesidades de financiación de Andalucía de este primer trimestre. "Es el único camino" que ha dejado el Gobierno, ha subrayado.

"Hemos adoptada la posición de acogernos al FLA, sin renunciar a nada", en referencia a la salida a los mercados exteriores para financiar a la comunidad. "Ojalá nos lo permitan", ha señalado Marín, quien ha defendido que "a la espera de la contestación que no llega, no podíamos esperar porque se nos podían ir los plazos e incumplir" con los pagos.

Así lo ha señalado, acompañado del presidente andaluz, Juanma Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha detallado que la mayor parte de los 2.984 millones --importe aprobado igual que el asignado a la comunidad por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos-- irán destinados a amortizar vencimientos y un total de 55,8 millones irán a financiar devoluciones al Estado por la liquidación negativa del sistema de financiación de 2008 y 2009.

Las operaciones de endeudamiento se podrán realizar mediante la formalización de operaciones de crédito con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas a través de cualquiera de sus compartimentos o bien mediante otra tipología de operación de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se documente, tanto en el interior como en el exterior. Para este segundo caso, se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública a determinar el instrumento y modalidad concreta para canalizar estas operaciones, así como para concretar sus condiciones financieras.

"EL ÚNICO CAMINO"

Marín ha trasladado su deseo de que las condiciones financieras y fiscales que conlleva la adhesión al FLA no hagan "caer al Gobierno de España en la tentación de pedir subir los impuestos o revertir la bajada de impuestos ya aprobada". "Nos preocupa oír que el Gobierno critique la bajada de impuestos y la práctica eliminación en Andalucía del impuesto de sucesiones y donaciones", ha señalado Marín, quien ha defendido que "Andalucía sea tierra libre de este impuesto".

Tras recordar que el pasado año, Andalucía captó en los mercados exteriores 1.300 millones de euros en mejores condiciones que en 2018, el vicepresidente ha señalado que los plazos de amortización del FLA "no pueden competir" con los ofrecidos por el mercado, de ahí que ha criticado que "Andalucía se vea abocada al FLA después de que el Gobierno no haya dado respuesta a la petición por parte de la Junta para salir a los mercados".

En este sentido, ha argumentado que el Gobierno andaluz no puede plantear una situación que "ponga en riesgo la economía y el pago de las obligaciones", de manera que "el único camino" que ha dejado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es aceptar las condiciones del FLA.

"El Gobierno no ha dejado otra salida. El deseo de la Junta era salir a los mercados. Habíamos hecho una solicitud pero no se nos ha respondido y no podemos poner en riego los compromisos que tenemos con entidades, que tenemos que responder de forma obligatoria".

De esta manera, ha insistido en que, aunque "Andalucía está en posición de salir a los mercados, se nos impide desde el Gobierno con la mano izquierda". "Se nos dice 'ya le responderé' pero no lo hago hasta que se te pasen los plazos y pongamos en riesgo la nómina de los trabajadores de la Junta", ha afeado al Ejecutivo central.

El 30 de julio de 2019, la comunidad solicitó al Ministerio de Hacienda su adhesión al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas para atender en 2020 los pagos previstos por vencimientos de deuda pública y de las liquidaciones negativas del sistema de financiación, una vez deducidos los importes cuya cobertura se preveía realizar mediante operaciones de endeudamiento en los mercados financieros de conformidad con el Plan Plurianual de Endeudamiento.

El 10 de diciembre de 2019, el Ministerio de Hacienda comunicó a Andalucía que no reunía los requisitos para adherirse al compartimento de Facilidad Financiera en 2020, ni para combinar la financiación del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas con la captación de recursos a través del mercado financiero, por lo que requería la estimación de las necesidades de financiación a efectos de aceptar la solicitud de adhesión de la comunidad autónoma al Fondo en 2020.

Sin perjuicio de la discrepancia que la comunidad autónoma mantiene con el Ministerio respecto de dicho criterio, con fecha 30 de enero se comunicaron, por razones de responsabilidad pública, las necesidades de financiación totales de Andalucía en 2020, a efectos de su cobertura por el Fondo de Liquidez Autonómico, teniendo en cuenta un objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2020 del 0% PIB. Y mediante Resolución de 31 de enero de 2020 de la Secretaría de Estado de Hacienda, se aceptó la adhesión de la comunidad de Andalucía al citado mecanismo de financiación.