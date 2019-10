La Junta acusa al anterior gobierno del PSOE de "falseo sistemático" de la tasa de vacunación de la gripe

Actualizado 22/10/2019 14:36:46 CET

Vacunación - JUNTA - Archivo

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) ha acusado este martes al anterior gobierno del PSOE-A de "falsear sistemáticamente" los datos de la tasa de vacunación de la gripe "inflándolos" para no quedar a la cola del resto de comunidades autónomas, de modo que "se inventaron que habían vacunado a casi un millón de andaluces" desde la campaña del 2012-2013 a la del 2017-2018, en concreto 853.716 "vacunados fantasma" mayores de 65 años.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha denunciado este "nuevo fraude" del que, según ha relatado, ha dado cuenta el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en virtud de un informe certificado confeccionado por los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios, fruto de una investigación interna, que revela que desde el 2012 "la Consejería inflaba una media del 10 por ciento el porcentaje de esta tasa para que Andalucía estuviera en el ranking por encima de la media de comunidades".

Ahora, seguirán recopilando datos y no descartan "ninguna medida", según ha dicho al ser preguntado por si se plantean denunciar esta situación en los tribunales, mientras que ha explicado que están investigando si el desfase ha supuesto que no se hayan usado vacunas que sí se habrían comprado. "Me da la impresión de que se ha malgastado el dinero público", ha apuntado Bendodo.

El portavoz ha explicado que según el informe se constata que, a partir del 2012, el anterior Gobierno socialista "presuntamente manipuló las estadísticas remitidas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para aparentar una tasa de cobertura mayor que la alcanzada realmente entre la población de riesgo" dado que revela un "descuadre" entre los datos registrados oficialmente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de personas mayores de 65 años vacunadas contra la gripe y los remitidos a partir de 2012 por los sucesivos responsables de la Consejería de Salud al Gobierno central a efectos estadísticos.

Ha puesto como ejemplo que "si la tasa real en la campaña 2014-2015 fue del 45,3 por ciento, la que comunicó el anterior Ejecutivo andaluz al Ministerio se elevó hasta el 60 por ciento, inflándose en 182.000 personas que no hay constancia alguna de que se vacunaran realmente". De este modo, indica que entre la campaña 2012-2013 y la 2017-2018, "los vacunados ficticios andaluces ascienden a un total de 853.716", en mayores de 65.

Respecto a la última campaña, ha señalado que se remitieron también al Ministerio de Sanidad por vez primera datos oficiales de la vacunación antigripal tanto entre el personal sanitario como entre mujeres embarazadas. "En este caso, el informe de la Consejería de Salud y Familias ha detectado igualmente un presunto falseamiento al alza de dicha estadística, que es lo que ha permitido desde principios de esta década que Andalucía apareciera por encima de la media de las comunidades autónomas en tasa de vacunación contra la gripe cuando en realidad estaba por debajo", ha agregado.

En concreto, expone que el PSOE-A declaró una tasa de vacunación ese año entre las embarazadas del 35,3 por ciento, "mientras la cifra real fue del 27,7 por ciento y la media, 29,4". En cuanto al personal sanitario, se declaró en la campaña 2017-2018 a un 33,2 por ciento, "siendo real la vacunación en el 22,5 y la media, 31,3 por ciento".

A la vista del informe, el portavoz ha asegurado que el nuevo Gobierno de Andalucía ha dado orden expresa de poner fin a esta práctica y reforzar la próxima campaña de vacunación "con el objetivo de alcanzar una tasa de cobertura real y efectiva entre la población más vulnerable por encima de la media nacional".

"EL PSOE-A DESPRECIABA A ANDALUCÍA"

Para el consejero de la Presidencia, es "un escándalo mayúsculo" que el PSOE-A haya "falseado sistemáticamente los datos de vacunación de la gripe" pues los mandaba al Ministerio "absolutamente inflados para llegar a un porcentaje de vacunación irreal a fin de no situarse a la cola de vacunaciones de resto de comunidades"; al tiempo que ha avisado de que esto demuestra que el PSOE-A "era el gobierno de la mentira, del fraude y el engaño" y ha urgido explicaciones a los consejeros del ramo de la última década, María Jesús Montero, María José Sánchez Rubio, Aquilino Alonso y Marina Álvarez.

Esto es, a juicio del portavoz, "una tomadura de pelo y una falta de respeto más de los socialistas a Andalucía", toda vez que ha hecho hincapié en que esta ha sido "una forma de proceder habitual en los últimos años". "No les gusta los tiempos de espera en urgencias, pues fabricaban otros datos y ocultaban a medio millón de pacientes en las listas de espera; no les gustaba las listas de espera en dependencia, pues a 34.000 solicitantes los meten en los cajones para que no constaran", ha denunciado.

"Esa es la Andalucía oficial, la de la moqueta, de las estadísticas trucadas", ha censurado antes de defender que "hay que acabar con la política de tomarle el pelo a la gente" y garantizar que Andalucía se afrontará la próxima campaña de vacunación contra la gripe "sin engaños ni mentiras, se va a decir la verdad" porque este gobierno tiene el mandato, según ha dicho, "de regenerar, gestionar eficazmente y contar la verdad" y por eso irán "hasta el final, también con este falseamiento".

Con todo, Bendodo ha subrayado que "las tres banderas que enarbolaba el socialismo, la sanidad, la educación y la dependencia, han sido sus tres fraudes", así como ha criticado que para este partido haya sido "más importante salvar la cara y mentir para quedar un poco mejor ante el resto de comunidades autónomas que decir la verdad a los andaluces". "El PSOE-A despreciaba a Andalucía", ha zanjado.