Junta afirma que es al Parlamento al que corresponde decidir si cambia la fecha del debate del Presupuesto

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado este jueves que es al Parlamento, a la Mesa o la presidencia, al que corresponde decidir si cambia o no la fecha del pleno del debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027, fijado para el día 11 de noviembre, cuando está convocada una huelga general en España.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, España ha recordado que la fecha del debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos estaba fijada desde hace varios meses, antes de que se convocara la huelga general.

Ha añadido que es "verdad que los trámites parlamentarios de cualquier ley y más del presupuesto, que es la ley más importante del año, están muy tasados". Ha recordado que las cuentas de la comunidad tienen que estar aprobados antes del 31 de diciembre y, sin duda, "las fechas son muy complicadas".

"El pleno estaba fijado con anterioridad a la huelga, y eso lo saben todos los grupos parlamentarios, si bien la decisión de mantener el día corresponde al Parlamento", según ha apuntado.

Carolina España ha expresado su respeto a los que quieran hacer la huelga y también a los que quieran trabajar. "En cualquier caso, nosotros estamos preparados para llevar el presupuesto a pleno el día que corresponda", ha indicado.

Asimismo, la consejera se ha referido a las manifestaciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, relativas a que la huelga general era "contra la oposición".

"¿Quién ha visto una huelga contra la oposición?. Las huelgas se hacen contra el gobierno que gobierna porque haya hecho algo mal; es algo increíble", ha agregado España.