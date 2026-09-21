La Junta de Andalucía acuerda el cese a petición de propia de su director de Contratación desde 2021, Alejandro Torres

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España (c) en ka toma de posesión de los altos cargos de su Consejería. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado el cese, a petición propia, de Alejandro Torres como director general de Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, una responsabilidad que venía asumiendo desde el año 2021.

El cese de Alejandro Torres se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno de la semana pasada, en concreto, la que se celebró el pasado miércoles, 16 de septiembre, según se recoge en un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultado por Europa Press.

El decreto de cese viene rubricado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

En el mismo documento se precisa que el cese, "a petición propia", de Alejandro Torres se acordó "a propuesta de la Vicepresidenta Tercera de la Junta de Andalucía y Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de septiembre de 2026". Y en el mismo acuerdo se agradece al ya exalto cargo "los servicios prestados".

Fuentes de la Consejería de Economía han explicado este lunes a Europa Press que Alejandro Torres llevaba tiempo pidiendo su vuelta a su plaza de funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, de modo que su cese se debe a "motivos personales". Además, han explicado que ya cuentan con una persona elegida para sustituirle en dicho cargo, cuyo nombramiento está previsto que se adopte en un breve plazo de tiempo.

ASUMIÓ EN 2021 UNA DIRECCIÓN GENERAL DE NUEVA CREACIÓN

Alejandro Torres fue nombrado como nuevo director general de Contratación de la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea en abril de 2021, en la etapa de Juan Bravo (PP) al frente de dicho departamento en el Gobierno andaluz que entonces compartían en coalición el PP-A y Ciudadanos (CS).

Según explicaron desde la Junta entonces, Alejandro Torres asumía una dirección general de nueva creación que había quedado recogida en el Decreto Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Alejandro Torres Ridruejo (Madrid, 1975) es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde el año 2002. Desarrolló su carrera profesional en el Gabinete Jurídico de la Junta, en el Servicio Jurídico Provincial de Málaga (2002-2004) y en los Servicios Centrales dentro del Área de Asuntos Contenciosos, donde ocupó las Adjuntías a la Jefatura de Área de Asuntos Civiles, Penales y Laborales (2007-2013) y de Asuntos Contencioso-Administrativos (2013-2014).

Asimismo, antes de su nombramiento como director general de Contratación, prestó servicios en el Área de Asuntos Consultivos, donde ocupó puestos de Jefatura de las Asesorías Jurídicas de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo (2014-2015), así como de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (2015-2019) y del Servicio Andaluz de Empleo.

En marzo de 2019, ya en la etapa de Juanma Moreno como presidente de la Junta, se situó al frente de la Asesoría Jurídica de la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea, donde abordó el asesoramiento jurídico en relación con las competencias de planificación estratégica y coordinación de la contratación pública que correspondían a dicho departamento.

Desde el Gobierno andaluz apuntaron tras su nombramiento como director general de Contratación que Alejandro Torres Ridruejo se situaba "al frente de una dirección general estratégica, al asumir la coordinación de la contratación pública de la Junta de Andalucía, con objeto de lograr una ejecución de los fondos europeos que debe recibir Andalucía de la forma más eficaz y eficiente".