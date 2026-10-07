La Junta de Andalucía quiere crear una bolsa única para la contratación temporal del personal laboral

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria del 7 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha informado este miércoles de que su departamento quiere crear una bolsa única para la contratación temporal del personal laboral. Es una de las medidas recogidas en el preacuerdo para la renovación del VII convenio colectivo del personal laboral de la Junta, que afecta a cerca de 21.000 profesionales y que ha sido negociado con UGT, CCOO, CSIF y Ustea.

En comisión parlamentaria, Nieto ha explicado que el preacuerdo --pendiente del informe preceptivo de Hacienda-- recoge también la incorporación de la carrera profesional horizontal para el personal laboral, la evaluación del desempeño y la regulación del teletrabajo. En relación con estos tres asuntos en el caso de los funcionarios, el consejero ha defendido que la carrera horizontal persigue "reconocer el esfuerzo, la trayectoria y la contribución profesional a la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía mediante un complemento retributivo que se cobra mensualmente y que facilita al personal funcionario promocionar profesionalmente sin que para ello deba cambiar necesariamente de grupo".

Este reconocimiento en forma de complementos retributivos se articula en seis tramos con un requisito de tiempo mínimo de permanencia en un grupo o subgrupo para acceder a cada tramo. Sólo de manera excepcional, los funcionarios podrán solicitar ser encuadrados en los tramos I, II, III o IV en base a los años de servicio y desde ahí podrán progresar a los tramos superiores mediante la formación continua, la innovación, la transferencia de conocimiento y la evaluación del desempeño.

Según lo acordado, el complemento salarial de carrera horizontal se implanta progresivamente entre 2026 y 2029 y será consolidable, de forma que un funcionario que comience en el tramo I, al pasar al tramo II percibirá la cuantía retributiva asignada a este tramo más la del tramo anterior. Así, los funcionarios pueden llegar a incrementar su nómina por este concepto hasta 2.587,20 euros anuales en el grupo E; 3.417,86 euros en el C2; 4.290 euros en el C1; 5.148 euros en el grupo B; 6.823,93 euros en el A2; y 10.890 euros anuales en el A1.

Por su parte, "la evaluación del desempeño se guiará, como no puede ser de otra forma, por los principios de transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación, publicidad y compatibilidad con la mejora de la calidad del servicio". En caso de una evaluación positiva, los funcionarios recibirán un complemento salarial de desempeño que se cobrará anualmente en un pago único. Este incremento se implantará entre 2029 y 2030 y podrá suponer: 1.257,56 euros anuales más para los funcionarios del grupo E; 1.471,36 euros para los del grupo C1; 2.337 euros para los del C2; 2.648,59 euros anuales en el grupo B; 3.009,66 euros en el A2; y 4.000 euros para los funcionarios del grupo A1.

En relación con el teletrabajo, el consejero ha explicado que su futura regulación estará vinculada al desarrollo de los sistemas de evaluación del desempeño y a la definición de mecanismos que permitan valorar la prestación de los servicios. "Antes de dar luz verde definitiva al teletrabajo, debemos saber medir y conocer cómo se presta esa atención a la ciudadanía bajo esta modalidad", ha indicado. El consejero ha señalado, además, que la negociación con las organizaciones sindicales continuará formando parte del proceso de desarrollo de estas medidas.