La Junta tras anular el TC la condena al exdirector del IFA por los ERE: "¿Alguien tenía duda sobre lo que iba a decir?"

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía y Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se ha preguntado este martes en voz alta si "alguien en España tenía alguna duda de lo que iba a decir el Tribunal Constitucional", después de que en esta jornada se haya conocido, en plena rueda de prensa del Consejo de Gobierno, un nuevo fallo del Tribunal Constitucional ante otro recurso de amparo, en este caso de quien fuera director general de la IFA/Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, que supone anular su condena a prisión por malversación.

Cuestionado sobre la marcha sobre esa nueva sentencia, que supone el segundo pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este caso después de anular parcialmente la condena sobre la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez por malversación, el consejero y portavoz ha argumentado como conclusión "que lo más preocupante es que esto no es noticia" a partir de esa premisa de que a nadie iba a sorprender la consideración del Constitucional a partir del aparente precedente que sentó con Álvarez.

Con el lamento de considerar que el Tribunal Constitucional se estaba situando como "un tribunal de casación por encima del Supremo eliminando la malversación como delito", ha esgrimido que "el empeño principal del Gobierno andaluz es recuperar hasta el último céntimo" para lamentar seguidamente que la batalla de fondo es "por el dinero de los parados andaluces".

Fernández-Pacheco ha blandido como una de las consecuencias de esta línea de pronunciamientos del Constitucional en el caso ERE es que "ahondan en el descrédito de instituciones muy altas de nuestro Estado Derecho", para inferir que "gozan de descrito absoluto por la injerencia clarísima de la mano de este Gobierno".

El consejero y portavoz se ha estado resistiendo a pronunciarse apelando a que "no voy a adelantar los fallos" y esgrimiendo aquí que la Junta de Andalucía es "una institución seria", mientras ha insistido en que "la malversación es la base que nos permite recuperar el dinero" que se desvió de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, para reiterar que "el dinero que era de los parados andaluces vuelva a los parados andaluces", además de precisar que "no hemos venido a gobernar para meter a nadie en la cárcel" tras los 37 años de gobiernos socialistas.

Fernández-Pacheco ha calificado de "sobreexcitado al principal partido de la oposición", en alusión al PSOE de Andalucía, por el hecho de "sus anuncios de querella para quien se atreva a decir que es el mayor caso de corrupción", una consideración que ha calificado como "un tema evidente" por el hecho de que tiene "más de 100 causas por juzgar".

Ha argumentado que a los exaltos cargos socialistas condenados "no los condenó el PP, fueron los jueces", para pasar a leer algún pasaje de la sentencia del Tribunal Supremo, órgano judicial donde ha recordado que "no hay ningún excargo del PP, no como en el Constitucional", en referencia al hoy magistrado y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

FALLO SOBRE RECURSO DE MIGUEL ÁNGEL SERRANO

El Tribunal Constitucional ha acordado anular la condena de seis años y medio de cárcel que se le impuso por malversación en el caso de los 'ERE' al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, por lo que podrá salir de prisión.

Según ha informado la corte de garantías, la decisión ha sido adoptada este martes en el Pleno por siete votos frente a cuatro al aceptar parcialmente el recurso que presentó la defensa del excargo de IFA/IDEA. El tribunal ha declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia.

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y de la magistrada Concepción Espejel. Hay también un voto concurrente de la magistrada María Luisa Segoviano.

Serrano Aguilar fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y medio por un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación y a 17 años de inhabilitación. El Tribunal Supremo confirmó su condena.

El Pleno ha abordado el caso de Serrano Aguilar después de que el 18 y 19 de junio resolviera los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.

El Constitucional tiene reservados este miércoles y jueves para continuar deliberando sobre una batería de asuntos, entre los que figuran otros cuatro recursos relativos a los ERE: el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román y el del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.