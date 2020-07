Junta anuncia el inicio de escuelas de verano para niños en zonas desfavorecidas con "tres comidas y refuerzo escolar"

"Acabar con una pobreza estructural no se hace de un día para otro", ha argumentado la consejera

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado este jueves el inicio de las escuelas para niños en zonas desfavorecidas con "tres comidas y actividades de ocio y de refuerzo curricular" durante el periodo estival.

Así lo ha indicado Ruiz en el Pleno del Parlamento andaluz tras una pregunta formulada por el grupo Vox relativa al incremento de la pobreza a causa del Covid-19, reconociendo que "la situación de partida" en la comunidad "ya era desfavorable" antes de la pandemia y ha indicado que hay más de tres millones de andaluces en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, de ellos más de 650.000 son niños.

La consejera ha defendido que el gobierno andaluz "no ha parado" y ha movilizado "más de 72 millones de euros en políticas sociales". "Hemos puesto en marcha el incremento de las ayudas familiares, que ya se han incorporado a los ayuntamientos, el programa de garantía alimentaria con una subvención a Cruz Roja, que ha aumentado en seis millones con respecto al año anterior", ha detallado Ruiz.

Igualmente, ha destacado que "se han adelantado 99 millones para el refuerzo de los Servicios Sociales de los ayuntamientos" y ha remarcado que el gobierno andaluz "no se olvida de las personas sin hogar", toda vez que ha asegurado que se está trabajando en "el primer plan del sinhogarismo" en Andalucía.

Según Ruiz, la renta mínima "vuelve a batir un récord histórico" llegando a 20.019 familias, es decir, "más de 60.000 personas que no tenían absolutamente nada y por fin van a poder tener un ingreso mínimo". "Esperamos coordinarnos para que el ingreso mínimo vital llegue a quienes les falta", ha precisado la titular del ramo, que también confía en que "el complemento de la renta mínima ayude a combatir la pobreza infantil".

No obstante, la consejera ha pedido "ser realistas" porque acabar con "una pobreza estructural mantenida durante 37 años de gobierno socialista no se hace de un día para otro" y, en este sentido, ha señalado que sí "se hace con todas estas políticas, programas de inserción laboral y reclamando los mil millones al Gobierno para políticas sociales". "Son más necesarios que nunca y no entendemos cómo han prescindido de él con los niveles de exclusión y pobreza que tiene Andalucía", ha concluido.

"BAJAR IMPUESTOS Y FACILITAR TRÁMITES"

De su lado, la parlamentaria del grupo Vox María José Piñero ha comenzado su pregunta haciendo referencia a un estudio de Oxfam Intermon según el cual, en Andalucía, "podría aumentar el número de personas pobres en 201.146".

Igualmente, ha indicado que se están implementando una serie de medidas de políticas sociales, pero ha considerado que "para que las personas salgan de la pobreza se deberían contemplar medidas de inserción social" y, para ello, ha abogado por "la bajada de impuestos y facilitar trámites".