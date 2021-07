La Junta apela al "compromiso individual" para respetar las normas anticovid y evitar que los contagios sigan subiendo

JAÉN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha apelado este lunes al "compromiso individual" para respetar las normas anticovid y evitar que los contagios sigan subiendo.

Así lo ha señalado en Orcera (Jaén), donde ha visitado el centro de salud, a preguntas de los periodistas sobre la tendencia al alza de la tasa de incidencia en la comunidad y la posibilidad de que ello se traduzca en el establecimiento de nuevas restricciones.

Al respecto, ha apuntado que Andalucía se sitúa en "una incidencia de 278 (casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días)" y ha "vuelto a subir casi 19 puntos más". De igual forma, han aumentado las hospitalizaciones, hasta las 545, por lo que ha llamado "a la responsabilidad de la ciudadanía".

García ha subrayado que no porque desde la Junta, de la mano con el consejo de alertas a nivel andaluz, realice "una restricción de medidas", se va "a poder retener los contagios". Y ello, porque "es la movilidad de las personas la que hace que los contagios y la incidencia aumente".

"Estamos en verano y creo que, si todos somos responsables, podremos tener un verano bueno, donde la incidencia no siga subiendo", ha afirmado. Al hilo, ha indicado que "a la vez que sube la incidencia, en la misma proporción, van a empezar hospitalizaciones" y, "aunque sean gente joven van a acabar en el hospital y pueden a acabar en la UCI y alguno puede acabar, desgraciadamente, fallecido".

De este modo, usar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad y una correcta higiene de manos "sigue siendo clave". "El virus sigue estando con nosotros. A pesar de tener ya casi el 75 por ciento de los andaluces con una primera dosis y el 56,33 con la segunda, mientras no tengamos esa inmunidad de rebaño, entre el 70 y el 80 por ciento, nos tenemos que cuidar. Nosotros podemos poner las normas, pero luego cada persona las tiene que respetar y eso es un compromiso individual de cada uno de nosotros", ha asegurado.

COLABORACIÓN

En esta línea se ha pronunciado cuestionada por la petición de colaboración a otros organismos como cuerpos policiales y ayuntamientos. Así, esta semana habrá "videoconferencias a través de todas las delegaciones territoriales con los alcaldes de todas las provincias y una reunión con la federación de municipios precisamente para pedir ese compromiso por parte de la Policía Local, Policía Nacional, la Guardia Civil... para ayudar a cumplir las normas".

No obstante, ha matizado, que no se puede depender de ellos para que tengan "que estar detrás de nosotros". "Estamos en pandemia, con un virus que mata a la gente y eso no ha cambiado. Como no ha cambiado, tenemos que seguir siendo responsables", ha reiterado.

Una responsabilidad que, además, ha pedido "para no llegar a cifras que hemos tenido con anterioridad" en lo que a asistencia sanitaria se refiere. Ya que, aunque está "preparada la hospitalización" y hay "capacidad", como se demostró al haber "tenido más de 6.000 hospitalizados", esa presión hospitalaria, "desgraciadamente, va en contra de esas personas que se ingresa"

Finalmente y en cuanto a la incidencia de la variante delta, ha explicado que la Junta tiene "todo monitorizado", con "un alto porcentaje de secuenciación", y "no es un problema en Andalucía esa variante". "No quiere decir que no lo pueda ser dentro de 15 días. Por eso, lo que se pide es esa responsabilidad", ha apostillado, no sin recordar que posee una "transmisibilidad mucho mayor" que otras "y puede generar un problema tanto a las personas como al servicio sanitario".