La Junta apela a la responsabilidad de todos para compatibilizar actividad y regeneración del caladero de la chirla

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha apelado este miércoles a la "responsabilidad y el compromiso de todos" para compatibilizar la actividad y la regeneración del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, ante la reapertura prevista para el 1 de octubre.

En comisión parlamentaria, el consejero ha informado de que en la reunión mantenida con el sector para analizar los últimos informes del

Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre la situación de la pesquería, se acordó la apertura de esta zona en las "condiciones y términos que garanticen la recuperación definitiva del caladero y la

viabilidad de la actividad".

En este sentido, ha añadido que se han planteado una serie de "actuaciones de control y seguimiento" para tratar de garantizar la supervivencia del caladero y para el "estricto cumplimiento" por parte del sector. Además, ha resaltado la "ligera mejora" del stock de chirla,

que ha sido posible gracias a la "actitud responsable y comprometida" del sector.

"Este es el camino en el que tenemos que seguir avanzando para que la actividad sea sostenible tanto en términos de mantenimiento del caladero, como en términos económicos y sostenible en el tiempo, porque ni el sector ni este Gobierno queremos pan para hoy y hambre para mañana", ha asegurado Sánchez Haro.

Según ha apuntado el consejero, la Junta ha mantenido una interlocución permanente con todos los representantes del sector, de "vital importancia socioeconómica para Isla Cristina, Punta Umbría, Ayamonte, Lepe y Sanlúcar de Barrameda, así como para unas 300 familias". Además, ha añadido que ha sido "una interlocución permanente, reforzada con la creación de la mesa de trabajo de la chirla y dos grupos técnicos para mejorar la pesquería de esta especie, habiéndose celebrado ya varias reuniones".

GRUPOS

Por su parte, el diputado del PP-A Jacinto Muñoz ha celebrado la apertura del caladero de la chirla el próximo mes de octubre con unas "condiciones lógicas y necesarias", si bien ha criticado la "mala gestión" de la Junta en las distintas ayudas tramitadas al respecto.

En esta línea, ha trasladado las quejas del sector y ha añadido que ha estado "bastante disgustado" con la labor de la Administración andaluza. "Es necesario una buena gestión para afrontar con dignidad la situación del sector", ha concluido.

De otro lado, ha subrayado la importancia de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en este sector, potenciar la trazabilidad de los productos pesqueros y elaborar una etiqueta ecológica para los productos de la pesca y la acuicultura. Además, ha apostado por fomentar la modernización de la flota pesquera hacia nuevos restos e invertir en la infraestructura de los puertos y lonjas andaluces.

En nombre de Podemos en Andalucía, la diputada María del Carmen García ha lamentado los "malos momentos" que está atravesando el sector pesquero andaluz, aunque ha mostrado su satisfacción por la apertura del caladero de la chirla ya que supone una "garantía de futuro" para el sector.

No obstante, ha querido dejar claro su apuesta por "una asignación justa de los recursos pesqueros", así como por mejorar las ayudar para la pesca artesanal.

Por último, el diputado del PSOE-A Jesús Fernández ha aprovechado la ocasión para mostrar sus "condolencias" al PP porque "se le ha caído uno de los puntos de confrontación para atacar a la Junta" con la apertura del caladero de la chirla. "Ha ganado la acción, la preocupación y el compromiso de un Gobierno con el sector ante las mentiras del PP", ha asegurado.

Al hilo, ha recordado cómo "el PP incitaba a los armadores para que no pidieran las ayudas" y ha reiterado que "ahora se van a quedar sin argumentos para defender lo indefendible, ya que la administración andaluza está cumpliendo con el sector".

"En cien días hemos notado un cambio en la actitud del Gobierno de España que está más sensible con Andalucía respecto al sector pesquero, sensible a las trabas puestas desde Europa porque no ha habido un gobierno que defendiera a los arrastreros del Mediterráneo andaluz y ahora estamos en buenas manos", ha concluido.