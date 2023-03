Junta concertará seis unidades de Bachillerato el próximo curso y pide al PSOE no confundir con discursos privatizadores

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha indicado en comisión parlamentaria que su departamento tiene previsto concertar para el próximo curo seis unidades de Bachillerato, las primeras que concierta el actual Gobierno andaluz, que "se sumarán a las 260 ya existentes en Andalucía".

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Susana Rivas, quien ha afirmado que el Gobierno de Moreno "sí está cumpliendo con uno de sus compromisos que no es otra que dar luz verde a la privatización de los bachilleratos".

"Es curioso porque esta medida la estamos sufriendo sobre todo en Andalucía y en Madrid, y es preocupante por el peso poblacional de ambas comunidades", ha señalado Rivas, que ha aseverado que el Gobierno de Moreno "está pervirtiendo el sentido con el que se crearon los conciertos cuando no había plazas en la escuela pública, y no como un mero negocio como vienen haciendo".

De este modo, la diputada ha apuntado que desde el PSOE "consideramos que el interés del gobierno andaluz no debería centrarse en privatizar bachilleratos" sino "en apostar por la bajada de ratios y atender las necesidades educativas especiales para lograr una enseñanza pública de mayor calidad y más personalizada". "No tiene sentido seguir eliminando unidades escolares en la pública mientras siguen concediendo autorizaciones administrativas a la privada", ha concluido.

Ante estas afirmaciones, Del Pozo ha comenzado su intervención aclarando que concertación y privatización "no tienen nada que ver", porque los niños que estudian en la escuela concertada, "lo hacen en plazas sostenidas con fondos públicos y forman parte de la red y el sistema educativo público de Andalucía". Así, ha informado que su Consejería "tiene previsto concertar para el próximo curso seis unidades de Bachillerato, que se sumarán a las 260 ya existen en Andalucía en el momento de la aprobación de la Ley Orgánica Educativa (LOE) en 2006".

Ha añadido que observa "con preocupación, cada vez que intervienen para hablar de la concertada, que tienen una obsesión impresionante cuando se trata de una red sostenida con fondos públicos, elegida libremente por las familias, que lleva años conviviendo con el sistema educativo público y que han mantenido y ampliado cada vez que les ha hecho falta".

Por tanto, "no entiendo ese doble discurso", ha insistido Del Pozo, que pregunta al PSOE "si quiere apartar de la educación pública a los 330.000 estudiantes de la concertada o a los 16.000 docentes que en ella trabajan". "Dígalo, para que todo el mundo se entere, que el PSOE no quiere la enseñanza concertada y no atiende a esa comunidad educativa", el ha espetado espeta a Rivas.

"No confunda a los andaluces con esos discursos de la privatización, mientras ustedes han mantenido la red concertada durante muchísimos años", ha insistido la titular de Desarrollo Educativo, quien ha agregado que son varias las comunidades en las que gobierno el PSOE y "tienen bachilleratos concertados". "Cuando concertamos lo hacemos donde hace falta, de una manera sensata y planificada", ha concluido.