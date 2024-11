Junta defiende la agricultura andaluza como "una de las más sociales" y pide "iguales" reglas para todos

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este lunes la agricultura andaluza como "una de las más sociales", con agricultores "responsables desde hace mucho tiempo e "invirtiendo muchos recursos para convertir sus explotaciones en sostenibles", toda vez que ha reclamado "iguales" reglas del juego para todos.

Así lo ha señalado en el primer panel titulado 'Sostenibilidad rural', de la cuarta edición del foro organizado Europa Press 'Andalucía hacia el futuro', en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Acerinox, Atlantic Copper, CEU, Coca Cola Europacific Partners, Cox, Ence, Endesa, Fujitsu, Heineken, Ikea, Moeve y Naturgy.

Una de las primeras cifras que ha lanzando el consejero ha sido que un 30% de su superficie cultivada es en ecológico cuando el objetivo europeo es llegar al 25% en 2027. "Podemos decir que si España va a cumplir ese objetivo de llegar al 25% de superficie cultivada en ecológico en el año 2027, va a ser precisamente porque Andalucía va muy por delante y, además, creciendo a buen ritmo", ha destacado. De igual manera, ha apuntado que la región va "muy por delante en producción integrada, en uso de agua, en respeto al suelo o en el uso de determinados productos para la agricultura".

Y ante este trabajo realizado por el sector andaluz, el consejero ha defendido el uso de cláusulas espejo, para que "todos compitamos con las mismas reglas de juego, que si todos salimos al mismo tablero, pues que lo hagamos con las mismas condiciones".

En cuanto al agua ha recordado su paso por la Cumbre del Clima, en Azerbaiyán, y el anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre la primera estrategia de aguas no convencionales en Andalucía, junto con el denominado Plan Parra, a través del cual se van a invertir 50 millones para que las agua regeneradas lleguen a las comunidades de regantes y, por tanto, a los agricultores.

"Esto supone una auténtica revolución", ha destacado el consejero para añadir que "la clave del éxito" en Andalucía es "el inconformismo" del Gobierno andaluz. "No nos conformamos con lo que tenemos. Estamos muy orgullosos, pero queremos ser líderes aún más" y por eso el objetivo es conseguir 180 hectómetros cúbicos de agua regenerada en el año 2027. "Vamos a multiplicar en menos de diez años por diez ese recurso tan importante, sobre todo, para el sector agrícola, para el sector primario y también para la industria", ha subrayado, a lo que ha añadido el agua desalada, con el objetivo de 160 hectómetros cúbicos de agua desalada también en el horizonte del año 2027.

HEINEKEN: "CUIDAMOS, PRESERVAMOS Y MIMAMOS EL AGUA"

Por su parte, la directora de RRII de Heineken España en Andalucía, Ada Bernal, ha querido comenzar su intervención en el coloquio recordando que esta empresa lleva "más de 120 años comprometidos y contribuyendo con la economía y con la gente de Andalucía". "Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar también en materia de sostenibilidad, devolviendo a esta tierra todo lo que nos da todos los días", ha manifestado.

En cuanto a la estrategia de sostenibilidad, ha apuntado que se aplica a "toda la cadena de valor". "Creemos que es fundamental que las industrias nos comprometamos no solo en actuar en nuestro punto de la cadena, sino que lo hagamos aguas arriba y aguas abajo", ha detallado.

Así, ha destacado la importancia que tiene en este negocio la agricultura y, por supuesto, el agua. "El agua es esencial para la vida y para los cerveceros el agua es el ingrediente fundamental y, por tanto, la cuidamos, la preservamos y la mimamos como el ingrediente principal", ha explicado.

Ante esta situación, apuestan por una estrategia triangular: uso responsable, eficiente y consciente del agua, gestión efectiva de las agua residuales con "la máxima circularidad" y seguridad hídrica en la cadena de suministro y producción.

La director de RRII de Heineken España en Andalucía ha aplaudido, tras conocer el compromiso del Gobierno Andaluz en la Cumbre del Clima, que "la industria tiene que ser el mayor aliado de la Administración pública para entender esa sostenibilidad y, sobre todo, para adaptarse al cambio climático".

"Yo no tengo ninguna duda de que la empresa tiene que ser. Y me atrevería a decir que las empresas de cierto tamaño, grandes, que nos consideramos verdaderamente comprometidas con los territorios, tenemos que hacer de tractores y tirar de otros más pequeños para llevar a cabo esa agenda de sostenibilidad", ha apuntado.

Tras explicar el proceso de gasto de agua en la elaboración de cerveza, Bernal ha indicado que Heineken lleva invertidos 370.000 euros desde 2017, con un compromiso de invertir hasta 500.000 en 2026 en cuanto al consumo de agua de cuatro lagunas del entorno de Doñana.

ASAJA-A: "NO EXISTE MUNDO RURAL SIN AGRICULTURA"

El presidente de Asaja en Andalucía, Ricardo Serra, ha empezado diciendo que "los agricultores no pueden ser verdes si sus números están en rojo" y que "no existe el mundo rural sin agricultura". "Cuando la agricultura no funciona se despueblan los pueblos, porque no hay actividad y no tira de todo el sector".

En este punto, ha señalado el problema del relevo generacional en España sabiendo que "si los jóvenes no ven futuro en el campo, se van de los pueblos". Frente a esto, ha llamado la atención sobre la "extraordinaria capacidad de producción" de Andalucía, basada en "una potentísima industria y una gran capacidad de exportación".

Para esto, a su juicio, es "absolutamente fundamental" el agua, pero también ha señalado, aunque sea "incómodo" de escuchar la necesidad de "darle un vistazo a la regulación laboral", ya que ha alertado de la dificultad de encontrar trabajadores para el campo. "No encontramos gente para coger nuestras naranjas, no hay tractoristas".

Además, también ha alertado sobre el proceso "interminable" para la gestión de embalsamiento de agua y ha señalado el acuerdo con los regantes del entorno de Doñana. "A día de hoy los agricultores siguen sin haber recibido aquello que les dijeron que les iban a dar, porque está todo como paralizado. Y entonces, esa sensación de que todo es interminable, que nunca acaba de resolverse, eso tenemos que cambiarlo", ha instado.

Por último, el presidente de Asaja-Andalucía ha advertido de la "absurda convicción" de que la ecología y la agricultura y la ganadería son "antagónicos" y eso "es una estupidez". "La convivencia del sistema es lo que hace que el sistema sea perdurable, pero eso lo tiene que entender la Administración Europa o el agricultor".

ADVIERTEN DE LA ASFIXIA DE LA BUROCRACIA

El consejero de Agricultura, tras escuchar las intervenciones de Bernal y Serra, ha advertido del crecimiento continúo del sector primario en Andalucía, en paralelo al decrecimiento del "principal esqueleto económico que sustenta el mismo, que es la Política Agrícola Común (PAC)" y con esto ha apuntado que "la agricultura cada vez es menos rentable" y de "ahí que sea tan injusto que juguemos en el mismo tablero de juego países en los que estos requisitos no se exigen y los agricultores comunitarios que se ven asfixiados por una burocracia".

Respecto al relevo generacional, ha instado a adaptarse a una nueva realidad más tecnológica, ligada a la innovación, pero sobre todo ha señalado que debe ser "suficientemente rentable" como para emprender un proyecto de vida. "Si queremos garantizar el relevo generacional, tenemos que hacer que la agricultura sea rentable, que la agricultura sea atractiva". En este sentido, ha recordado la convocatoria de la Junta con 130 millones para ayudar en este sentido en el relevo generacional.