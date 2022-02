Junta destaca que "por primera vez han superado el 90% de ejecución presupuestaria" del programa de memoria histórica

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado este miércoles en el Parlamento que "por primera vez han superado el 90% de ejecución presupuestaria en el programa de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía", un extremo que califica de "histórico", al tiempo que ha subrayado que "no han parado de exhumar en toda Andalucía".

Así ha respondido la consejera a una pregunta formulada en comisión por el diputado socialista José Fiscal sobre fosas comunes en Andalucía, para añadir que en el programa plurianual para exhumaciones "no solo hemos ejecutado el 100% sino que de la anualidad prevista en 2021 hemos incrementado la partida para hacer frente a proyectos de exhumaciones que habían quedado inconclusos por la baja cuantía de subvenciones de otras administraciones". "Hemos ejecutado por encima del 100%", ha subrayado.

Fiscal, por su parte, ha señalado que existe una realidad "incuestionable" y es que a la sociedad civil "le preocupa este tema" y la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica "con la que coincidimos al cien por cien, acusa al gobierno andaluz de desmantelar las políticas de memoria". Así, ha indicado que a principios de noviembre de 2021 "habían ejecutado el 15,38% del presupuesto, en 2019 el 50% y en 2020 no llegó al 17%", al tiempo que ha señalado que "eso no ocurría antes".

PSOE-A PIDE A DEL POZO "PRIORIDAD" A ESTE ASUNTO

"Lo que ocurre aquí es que tienen cierto reparo a cumplir una ley que no tuvo ningún voto en contra en el Parlamento, porque la realidad es que para gobernar "se apoyaron en un grupo que no cree en esta materia, que ha presentado una ley para derogar la Ley de Memoria y aprobar un engendro que afortunadamente no ha salido adelante", ha manifestado Fiscal, que añade que "tienen que reírle las gracias para que no se le mueve aún más el sillón".

"Le pido que sea valiente, que se tome este asunto como prioritario, porque no se trata de venganza sino de conocer la historia, de justicia y reparación para no repetirla", ha concluido Fiscal.

Del Pozo le ha respondido que "estamos haciendo muchísimo" en la primera "gran deuda pendiente, recuperar todos esos cuerpos enterrados para poderlos enterrar", al tiempo que ha añadido que "en 2018 se exhumaron 20 cuerpos con signos de violencia, en el 2019 un total de 44; en 2020, 324; y en 2021 llevamos más de 600 ya" y que la contratación plurianual "garantiza las exhumaciones a lo largo y ancho del territorio" y, además, "con mucha más flexibilidad".

"No hemos parado de exhumar en toda Andalucía", ha insistido Del Pozo, quien dice que en esta tema "tiene la conciencia muy tranquila".