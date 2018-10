La Junta exige al Gobierno que suprima el peaje de la AP-4 "de forma inmediata y definitiva"

Publicado 14/02/2018 18:58:45 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha exigido este miércoles al Gobierno de España que suprima el peaje de la AP-4, autopista Sevilla-Cádiz, "al completo, desde ya, de manera inmediata y definitiva", en nombre de "la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pues, según ha añadido, "lo que es bueno para Galicia debe ser bueno para Andalucía y no se puede tratar de manera discriminatoria a nuestra comunidad en relación a la supresión de peajes".

Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, López ha informado de que el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017 decidió asumir en exclusiva, hasta 2048, el coste íntegro asociado al peaje de los tramos Vigo-Morrazo y A Barcal-A Coruña de la AP-9, principal eje de comunicación de Galicia y de conexión con el norte de Portugal y que hasta ahora venían asumiendo desde 2006 la Xunta de Galicia y el Gobierno Central.

"De esta forma, el Estado ha asumido íntegramente las retribuciones a la concesionaria en Galicia, ahorrándole a la Xunta el desembolso de alrededor de 200 millones", ha aclarado el consejero, que ha añadido que "para colmo" recientemente el Estado ha anunciado un aumento del precio del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, "es decir, "que se discrimina a Andalucía" y ha confiado en que esas decisiones no respondan al sentido del voto en Andalucía y a que Rajoy sea de Galicia.

Felipe López ha recordado que "lo que le exigimos al Gobierno es razonable y justificado y no es más que lo que viene haciendo la Junta de Andalucía, sin corresponderle, desde 2005 y que nos lleva costados 100 millones de euros", cifra que aumentará hasta los 126,3 millones al finalizar 2019.

"El Gobierno andaluz ha actuado porque es consciente de este agravio hacia las provincias de Sevilla y Cádiz, ha subrayado el consejero, que ha hecho hincapié en la situación económica de Cádiz, "una provincia en la que el impacto de la crisis se ha traducido en un fuerte retroceso en términos de producción, renta y empleo". Entre 2008 y 2016, el PIB de Cádiz cayó un seis por ciento, el número de empresas bajó un 12,2 por ciento y el empleo subió un 15,3 por ciento.

Esta situación ha motivado la "imperiosa necesidad" de articular una iniciativa de impulso económico, la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, que aúna las fuerzas y fondos de todas las administraciones europeas, estatales y autonómicas "y que permitirá que la provincia gaditana tenga un trato especial y prioritario en la gestión combinada de los principales fondos europeos para que hagan de palanca del modelo productivo", ha indicado el consejero.

En este contexto "se entiende aún menos la negativa del Gobierno a liberar inmediatamente el peaje del tramo Puerto Real - Jerez de la Frontera, "que genera efectos muy negativos en la economía provincial". Además, resulta que la provincia está doblemente castigada por el abandono por parte del Estado también de la conexión ferroviaria entre Algeciras-Bobadilla, fundamental para el desarrollo y el empleo y para el futuro del puerto de Algeciras y el transporte de mercancías, ha aseverado.

En paralelo a esta exigencia prioriatria planteada desde el inicio de la legislatura al Gobierno de España, Felipe López ha destacado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando la posibilidad de recurrir la última prórroga de la concesión de la autopista realizada por Real Decreto Ley en 1997 y que hace que la duración completa de la concesión sea de 50 años.

Según López, "si hay argumentos y fundamentos jurídicos sólidos, plantearemos ese recurso y solicitaremos la liberación del peaje y la devolución a la Junta de Andalucía de las cantidades aportadas desde 2005".

PP-A: "EL PEAJE NO SE VA A PRORROGAR"

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Juan Bueno ha defendido que el peaje de la AP-4 "no se va a prorrogar cuando finalice en 2019 y que ni los andaluces ni nadie van a pagar por el mismo a partir de entonces". "Esa es la noticia que dio el Gobierno no a través de uno, sino de tres ministros: Pastor, Catalá y De la Serna. Y se va a cumplir, si desconfían es porque no están acostumbrados a cumplir lo que prometen", ha señalado el 'popular'.

Bueno ha lamentado que el PSOE-A hable de la AP-4 "sin ningún rubor", lo que supone, "el ejercicio de hipocresía más grande que jamás he escuchado" porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no lo suprimió. "Si tanto interés tienen en eliminarlo, por qué no lo convenían", se ha preguntado el diputado, quien ha considerado que ésta sería una fórmula "para aplicar el dinero que no ejecutan, 9.000 millones de inversión pública en cinco años".

Por parte de Podemos, su diputada Carmen Molina ha explicado que su grupo está de acuerdo con que no se renueven las concesiones que están a punto de finalizar o que se cancelen las que vencen pronto, pero ha insistido en la necesidad de resolver cómo se gestionará su mantenimiento en el futuro. En su opinión, no se pueden construir más vías de gran capacidad con costes económicos, medioambientales y sociales como los actuales, por lo que ha reclamado un cambio de modelo de movilidad basado en el ferrocarril y no en las carreteras.

En nombre de Ciudadanos, su portavoz adjunto, Sergio Romero, ha trasladado al consejero que no hay posición "más sólida" que la de quienes, como él, pagan casi a diario el peaje, un peaje que ha considerado una "ofensa" a los andaluces por los casi 50 años de permanencia, así como también por el "partidismo, oportunismo y demagogia" con que se está afrontando este asunto. Junto a ello, ha recordado a López que "en momentos de bonanza económica" el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podría haber actuado "y no lo hizo".

La portavoz adjunta de IULV-CA Inmaculada Nieto ha mostrado el "amplio grado de coincidencia" con lo planteado por el consejero del ramo y ha dicho que, aunque no ve "oportunismo" de la Junta en volver a traer este asunto al Pleno del Parlamento, sí considera que "el patinazo de Juanma Moreno ha propiciado la oportunidad de hablar de un problema que si cuya solución depende de que Moreno sea presidente de la Junta, habrá que echar talento para buscar otras vías".

Finalmente, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Muñoz, ha reclamado al Gobierno de Rajoy que elimine "de una vez por todas" el peaje de la AP-4 y ha criticado que no aclare qué va a hacer con la explotación cuando llegue su vencimiento. "Todos los días escuchamos una declaración nueva porque se enreda y marea la perdiz", ha afirmado el socialista, quien ha destacado que el Gobierno sí ha liberalizado tramos en Galicia o rescatado las radiales de Madrid.