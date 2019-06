Igualdad garantiza la continuidad del teléfono de atención a la mujer, que "convivirá" con el de violencia intrafamiliar

Actualizado 27/06/2019 15:45:50 CET

[Medios.Esp.Bienestar.Cipsc] Np: El Nuevo Teléfono De Violencia Intrafamiliar De La Consejería De Igualdad No Sustituirá Al De Violencia De Género

[Medios.Esp.Bienestar.Cipsc] Np: El Nuevo Teléfono De Violencia Intrafamiliar De La Consejería De Igualdad No Sustituirá Al De Violencia De Género JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado que "no va a desaparecer" el teléfono 900 200 999 de atención a la mujer y ha sostenido que "va a convivir con todos los teléfonos que necesiten los andaluces", en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Soledad Pérez sobre la petición de Vox para la creación de un teléfono de atención a la violencia intrafamiliar, quien ha recriminado a la consejera que "su sillón no vale tanto" y le ha instado a que "no siga comprando ese discurso".

La consejera ha señalado, durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno, que "apoyaremos la iniciativa de cualquier grupo si es útil, como sucede con la violencia intrafamiliar" y ha recordado a la parlamentaria del PSOE que el propio Código Penal diferencia en sus artículos 153 y 173 la violencia de género y la intrafamiliar.

En este sentido ha señalado que se han registrado 2.962 denuncias por violencia doméstica "y las vamos a atender en un teléfono del IAM", ha apostillado. Ruiz ha pedido a Soledad Pérez que "respete a las víctimas porque las están victimizando".

Soledad Pérez ha censurado a la consejera de Igualdad porque "usted sólo escucha a Vox, los únicos que defienden la violencia intrafamiliar" y ha abogado por la continuidad del 900 200 999. La diputada del PSOE ha asegurado que el proceder del Gobierno andaluz es seguir "blanqueando a sus socios (en alusión a Vox) para tener ese Presupuesto del que tanto presumen".

La diputada socialista ha afirmado que existe "un escándalo nacional" sobre la tolerancia de PP y CS hacia los postulados de Vox, ha invitado a la consejera de Igualdad a recapacitar en "los lazos violetas a la entrada del Parlamento" para advertir de la diferencia entre violencia familiar y de género, y le ha reprochado que se haya declarado la voz de las víctimas cuando "ningún grupo es la voz de las víctimas".



VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en otra pregunta parlamentaria de la diputada socialista Soledad Pérez sobre medidas para víctimas de violencia sexual, ha señalado que "es un paso muy importante para el reconocimiento de la gravedad de los delitos sexuales" la sentencia del Tribunal Supremo al calificar como violación la agresión sexual a una joven en la fiesta de Los Sanfermines.

Ruiz ha abogado por adoptar "medidas tras un diagnóstico serio" y ha señalado el aumento de 48 millones de las políticas para igualdad y la ejecución total del presupuesto previsto en el Pacto de Estado para violencia de género.

La diputada del PSOE Soledad Pérez ha asegurado que "he defendido víctimas como abogada", de quienes ha asegurado que "tenían que demostrar con tres sentencias de falta que eran víctimas de violencia de género", y ha presumido de que "llevo detrás de las pancartas muchos años", balance que ha presentado como "mi patrimonio y el de mi partido". Pérez ha hablado de "la ley del converso y del último que llega quiere dar lecciones" y ha instado a la consejera a que "no haga más trampas con el Presupuesto" tras asegurar que "ha ahorrado con el dinero del Estado porque ya poníamos 48 millones de euros para el IAM".

En su réplica, la consejera de Igualdad ha censurado a Soledad Perez el uso de "una bandera que no es suya, sino de todos los hombres y mujeres que queremos luchar contra la violencia de género" y ha asegurado que el anterior Gobierno del PSOE, entre otros aspectos, "mantuvo el programa Cualifica (de formación para mujeres víctimas de violencia de género) congelado y quitaron 500.000 euros para las casas de acogida".