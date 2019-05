Junta garantiza "transparencia y equidad" en materia de publicidad institucional y Vox avisa de que estará "vigilante"

Publicado 16/05/2019 14:32:44 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha garantizado este jueves ante el Pleno del Parlamento que habrá "transparencia y equidad" en materia de publicidad institucional de la Junta y Vox le ha advertido de que estará vigilante para que no ocurra lo que pasaba con el anterior "régimen socialista".

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Bendodo ha respondido a una pregunta del diputado de Vox Francisco Ocaña sobre los criterios que está siguiendo el Gobierno andaluz para contratar la publicidad institucional y ha expresado que les preocupa que se puedan adoptar "viejas actitudes propagandísticas" a costa de los contribuyentes.

Bendodo ha manifestado que al nuevo Gobierno no le ha dado aún tiempo de establecer una estrategia en materia de publicidad institucional porque los procesos electorales de estos meses, las pasadas elecciones generales y las elecciones municipales y europeas del próximo día 26, paralizan todo tipo de publicidad institucional, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

Ha añadido que la Dirección general de comunicación social de la Junta tiene aplazada toda su programación publicitaria hasta que pasen los comicios locales y europeos.

No obstante, ha expuesto que, con motivo del 28F, como cada año, sí se desarrolló una campaña institucional bajo lema 'Siente Andalucía' que tuvo un coste de 248.000 euros, alejada de "cualquier viso electoralista" y en la que se ensalzaron los valores de convivencia de los andaluces. Ha añadido que durante una quincena del pasado mes de marzo se puso en marcha otra campaña por el día de las migraciones y, en este mes, otra sobre el programa de refuerzo educativo escolar.

Por su parte, Ocaña ha confiado en que el Gobierno del "cambio" no opte por "viejas actitudes propagandísticas" a costa de los contribuyentes para vender éxitos que no se tenían o proyectos que no se iban a desarrollar, que es lo que ocurría "en el anterior régimen socialista".

Ha añadido que la publicidad institucional se debe distribuir con criterios públicos y transparentes, y que debe ser la justa para cumplir con el objetivo de que los ciudadanos tengan información veraz, y no con un "carácter propagandístico del gobierno de turno, a costa de los sufridos contribuyentes".