La Junta insta a reflexionar "por interés de todos" para buscar fórmulas que eviten los daños en el litoral

Publicado 06/03/2018 12:36:48 CET

La Junta solicita oficialmente al Estado que se retome el trasvase del Negratín a la comarca del Almanzora

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha instado a reflexionar "por interés de todos, los primeros los propietarios", para buscar fórmulas que desemboquen en poder evitar los daños que el temporal de los últimos días ha causado en determinadas zonas del litoral andaluz.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de su participación en un curso de formación de cebos envenenados, Fiscal ha expuesto su convicción de que los chiringuitos de playa --los hay estables y efímeros, ha recordado-- no influyen en la erosión costera, ya que, aunque pueda darse algún caso de estas características, "cuando se da una concesión ésta se hace con garantías y criterios técnicos".

"No significa que no pueda ocurrir algo como esto, en función de la virulencia de determinados temporales", ha opuesto el consejero, que asegura no ver razonable que estos hechos sean recurrentes a tenor de lo que predicen los expertos en cuanto a la subida del nivel del mar por el cambio climático y el calentamiento global.

Dejando claro que el dominio público marítimo terrestre es competencia exclusiva del Gobierno de España, ha indicado que, con todo, ello no implica que la Junta no vaya a asumir una participación directa, "de la manera que le corresponda" para hacer "lo que tenga a su alcance", y al respecto ha aprobado la creación de una comisión interadministrativa para determinar el alcance de estas cuestiones y, en función de ello, actuar.

Recalca Fiscal que la propia presidenta autonómica, Susana Díaz, comentó que "el mar había llegado a donde recurrentemente lo hace: hay que pensar y ser conscientes de que cuando las administraciones establecen que una superficie es inundable no se hace por gusto ni por frenar ningún tipo de desarrollo, sino para evitar estas cuestiones". "Es verdad --prosigue-- que la zona afectada en su inmensa mayoría son construcciones de hace varias décadas, anteriores a una planificación que ha servido para avanzar mucho, pero hay que reflexionar y pensar que aún hay que avanzar mucho más".

Por ello, Fiscal aboga por determinar exactamente qué parte del dominio público terrestre "ofrece garantías de que no pasen estas cosas", agregando además que hoy en día hay "bastante más criterio" a la hora de otorgar concesiones.

Por lo demás, y vinculado a las últimas lluvias, el titular autonómico de Medio Ambiente ha confirmado que la Junta ha pedido oficialmente al Estado que se retome el trasvase de cinco hectómetros cúbicos del embalse del Negratín a la comarca del Almanzora, dado que el pantano ha superado los 212 hm3 marcados como referencia para ello.