Junta "intentará" presentar en mayo el Presupuesto de 2019 y la oposición exige celeridad

Actualizado 20/02/2019 20:12:00 CET

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que se "intentará" presentar antes de "final de mayo" en la Cámara el proyecto de Ley de Presupuestos para este año, mientras que los grupos parlamentarios de PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox han exigido "urgencia" en su elaboración para que estén "cuanto antes".

Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara, Bravo ha explicado que se van a tener que realizar "tres presupuestos" en este mismo año, una situación que nunca antes se había dado en Andalucía: la adaptación del presupuesto actualmente prorrogado de 2018 a la nueva estructura de la Junta; el presupuesto de 2019, y el presupuesto de 2020, que empezará a elaborarse en junio. Ha señalado que lograr esto significará "un elemento determinante de credibilidad" para esta comunidad.

Ha insistido en que la primera tarea es la adaptación del presupuesto prorrogado de 2018 a la nueva estructura del Gobierno y ha añadido que es fundamental, de cara a los Presupuestos de 2019, que el Estado remita a Andalucía la financiación que le corresponde, una situación que se ha complicado como consecuencia de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio y la convocatoria de las elecciones generales el 28 de abril.

Bravo ha agregado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso de investidura, ya indicó las líneas prioritarias de los presupuestos para este ejercicio, como son la sanidad, la educación y el empleo.

También se ha referido al nuevo modelo de financiación autonómica que tendrá que abordar el nuevo Gobierno central que salga de las elecciones del 28 de abril. Ha confiado en que sea una negociación leal y que el peso de Andalucía se haga valer. Ha considerado que el acuerdo será "difícil" y que todos tendremos que tener la generosidad de "ceder".

En relación con los impuestos, ha señalado que la voluntad del nuevo Gobierno es la bajada de impuestos progresivamente, siempre que la situación lo permita. Ha afirmado que Andalucía se tiene que equiparar con el resto del territorio nacional en materia fiscal, porque se trata de ganar competitividad y mejorar la situación de la industria o en relación con la captación de empresas, lo que posibilitará la creación de empleos.

Juan Bravo ha señalado que el objetivo fundamental con el presupuesto, que espera que pudiera estar aprobado en julio por el Pleno del Parlamento, debe ser generar "seguridad y confianza". El consejero se ha mostrado sorprendido por las exigencias de urgencia para presentar el presupuesto cuando el nuevo Gobierno sólo lleva un mes y él mismo una semana en el cargo.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha indicado que la elaboración del presupuesto es un procedimiento reglado que tiene que seguir la administración autonómica y ha dicho que el actual Gobierno ya tiene en sus manos el trabajo presupuestario realizado por el anterior equipo que él mismo dirigió como consejero. Se ha mostrado convencido de que el nuevo Ejecutivo quiere retrasar la presentación de las cuentas para ocultar los "recortes sociales" que pretende acometer.

El diputado de Adelante Andalucía José Luis Cano Palomino ha indicado que el nuevo Gobierno debería presentar los Presupuestos de este año "cuanto antes" y ha señalado que parece que la Junta "no tiene ni idea" en este momento de qué cifra macroeconómica van a tener esas cuentas. Ha añadido que Andalucía no está para "perder el tiempo" y que a lo distintos sectores o a los ayuntamientos no les basta con que se les diga que se esperen. "Ustedes solo ofrecen humo, incertidumbre e inseguridad", ha dicho Cano del nuevo Gobierno.

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, se ha referido al trabajo "hercúleo" que tiene el nuevo Gobierno por delante y ha considerado que nada impediría que se hicieran ahora, a la "mayor urgencia", los Presupuestos para este ejercicio, sobre todo, si se tiene en cuenta que en junio ya hay que empezar las cuentas para 2020.

Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha criticado que el PSOE-A exija celeridad al consejero de Hacienda a la hora de presentar los presupuestos de este año, teniendo en cuenta el complicado escenario que existe en este momento. Ha pedido a los socialistas un comportamiento riguroso y que sean constructivos.

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) Carlos Hernández White ha indicado que es "sorprendente" que el PSOE-A esté exigiendo a un Gobierno que acaba de entrar que presente los presupuestos de manera inmediata. Ha señalado que los socialistas no reclaman los presupuestos de este año pensando en los andaluces, sino que sólo piensan en "atacar" al Gobierno de cambio, y ha dicho que el anterior Ejecutivo de Susana Díaz renunció a presentar, antes de los comicios autonómicos del 2 de diciembre, el Presupuesto de la comunidad para 2019.