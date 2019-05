Junta no aclara si recurrirá el archivo de los avales de IDEA e insiste en que perseguirá "todas las irregularidades"

Publicado 28/05/2019 14:20:02 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha asegurado este martes que respeta la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 6, la magistrada María Núñez, de archivar la causa por las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), una decisión que no ha aclarado si recurrirá, al tiempo que ha garantizado que perseguirá, "caiga quien caiga, todas las irregularidades del caso".

Así se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno al hilo de la decisión de la juez Núñez, quien argumentó el archivo de la causa al entender que se "han desvanecido" los indicios de que, de forma arbitraria e irregular, se favorecía a determinadas empresas.

Bendodo, de su lado, tras insistir en que respetan la decisión judicial, ha asegurado que el Gobierno andaluz ya fijó su posición la pasada semana y va a "focalizar el problema" centrando la investigación "en las empresas vinculadas a la duplicidad de ayudas, tanto avales como expedientes de regulación de empleo".

"Nuestra postura de la pasada semana no varía ni un ápice: Vamos a perseguir, caiga quien caiga, todas las irregularidades que se han producido en el caso avales y centrar esfuerzos donde se haya podido cometer algún delito o daño a la administración autonómica", ha afirmado Bendodo, que ha explicado que lo harán "con independencia a que se produzca el archivo de la causa, como se ha producido, o no" pues, como ha recalcado, "el archivo no afecta a las actuaciones presentes y futuras del Gobierno en esta cuestión".

Y así, ha dejado en manos del servicio jurídicos de la Junta la opción de recurrir el archivo de la causa: "Hablaremos con los letrados y tomaremos la decisión que corresponda en tiempo y forma" al respecto, según ha apuntado el portavoz.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el archivo de la causa "no significa que el Ejecutivo no quiera recuperar el dinero invertido o el de empresas que no lo han devuelto", cuando ha apuntado que "una cosa son la cantidades económicas que el Gobierno tiene que recuperar en avales, subvenciones o ayudas, y otra cosa las cantidades económicas que tenemos que pagar por condenas en procesos judiciales abierto, lo que puede sumar los 5.500 millones a los que se refirió el presidente, Juanma Moreno".

"Espero que en los procesos judiciales abiertos consigamos unas buenas sentencias para los intereses de los andaluces y no tengamos que pagar cantidades astronómicas que hemos tenido que pagar por la mala gestión del PSOE-A", ha sostenido Bendodo, que ha insistido en que la judialización del caso avales "no aparta al Gobierno de sus responsabilidades" y que el camino de la agencia IDEA será el mismo, "reclamar lo que le corresponde, esté o no el caso en los juzgados".