Junta: El paro sube "levemente" en Andalucía, una de las ccaa que "más aporta" a la creación de empleo en España

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este martes que el paro subió "levemente", en el pasado mes de febrero, en Andalucía, que sigue siendo una de las comunidades que más aporta a la creación de empleo en España.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Bendodo ha indicado que la subida del paro en 674 persona en febrero es la "menor subida" en ese mes desde el año 2007, esto es, en los últimos trece años. Ha recalcado que Andalucía sigue arrojando datos positivos de crecimiento y es de las comunidades autónomas que "más aporta a la creación de empleo en España".

Ha agregado que esta leve subida del paro en Andalucía se debe fundamentalmente al sector agrícola debido al final de la campaña del olivar, mientras que el desempleo baja en el resto de los sectores productivos

Elías Bendodo ha indicado que, en el último año, Andalucía ha sacado de las listas del paro a 6.595 personas, la gran mayoría mujeres. "Andalucía está creando empleo y, sobre todo está creando empleo femenino", según Bendodo, quien ha indicado que la Junta está contenta con esos datos, pero no satisfecha, porque hasta que no haya un andaluz que quiera trabajar en Andalucía y pueda hacerlo, "no podremos estar satisfechos".

Ha insistido en que el principal objetivo del Gobierno andaluz es la creación de empleo en la comunidad. Ha apuntado que, en el último año, hay 55.256 afiliados nuevos a la Seguridad Social en Andalucía.

De otro lado, ha manifestado que ya se está notando "la mano" del nuevo Gobierno de España, que "no apuesta por las empresas ni por bajar impuestos", y ha augurado que, por ello, empezará a haber "datos negativos" en relación con el empleo en este país.