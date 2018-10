La Junta pide "colaboración" y "entendimiento" para solventar el conflicto laboral en el metro de Granada

Publicado 12/09/2018 14:57:02 CET

GRANADA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha insistido este miércoles en que "no puede intervenir" en las relaciones entre los trabajadores del metro de Granada y la empresa adjudicataria, lo cual no significa, según ha dicho, que esta Administración "no esté preocupada" con el conflicto laboral existente, por lo que ha pedido a las partes "colaboración" y "entendimiento".

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha señalado a preguntas de los periodistas que la Junta ha puesto a disposición el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) y ha dicho que le consta que "ha habido algún avance", por lo que ha confiado en que empresa y trabajadores lleguen a "un punto de encuentro" en las negociaciones.

Ha reiterado no obstante que se trata de una relación laboral de la empresa adjudicataria con sus trabajadores y el Gobierno andaluz "no puede intervenir" en ese extremo.

"Eso no quiere decir que no estemos preocupados, informándonos periódicamente con la empresa o que no nos importe el bienestar de esos trabajadores y el servicio público, que nos importan mucho; pero no podemos entrar en esa negociación", ha agregado la delegada, recalcando que la Junta está "informada, preocupada y ocupada" en este asunto pero debe "respetar las relaciones laborales".