Junta pide al Gobierno "articular la forma de gratificar" a sanitarios ante el Covid para evitar "inequidad" entre CCAA

SEVILLA, 6 May. (EUROPA pRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido al Gobierno central que "articule la forma de gratificar" a los profesionales del sistema sanitario por el esfuerzo realizado ante la pandemia del Covid-19 para evitar "inequidad" entre comunidades autónomas y "mantener la cohesión territorial".

A una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por el diputado socialista José Fiscal, Aguirre ha destacado que los profesionales del sistema sanitario "han sido el bastión" y que "algunos se han jugado hasta su vida", para añadir que el reconocimiento "tendría que ser a nivel del Gobierno central", porque "no se puede jugar ahora en plena pandemia al y tú más".

Aguirre ha añadido, en respuesta a Fiscal, que "hace dos días, cuando ya habíamos pactado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el reparto de fondos teniendo en cuenta el coste de la pandemia, llegó su presidente y de forma torticera asumió otro tipo de reparto que ni mucho menos llega a compensar la labor de esta Consejería y de la Junta", y ha lamentado que "se está discriminando toda la labor preventiva" realizada.

"Es decir mientras mejor lo haga más te castigan desde el punto de vista económico. Ese dinero es el que yo quiero no solo para los profesionales sino para toda Andalucía", ha manifestado el consejero de Salud.

Por su parte, Fiscal ha reprochado a Aguirre que eso "no esa una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía". "No quieran también hacer al Gobierno central responsable de esta cuestión, porque es un asunto de voluntad política de su gobierno si quieren tener este reconocimiento con los profesionales del sistema sanitario o no", ha añadido el diputado socialista, que ha destacado que "algunas comunidades lo han hecho".

Fiscal ha manifestado también que "están maltratando a los sanitarios", que "son el colectivo con un más alto porcentaje de contagios, más del doble que la media nacional", para añadir que "no han tomado ni una decisión".

Por otra parte, otro diputado del PSOE, Jesús María Ruiz, ha preguntado a Aguirre en el Pleno por las mascarillas defectuosas, sobre lo que el consejero ha señalado que "las primeras mascarillas que vinieron defectuosas venían del propio Gobierno central, las de la marca Galaxy", para agregar que "son momentos muy duros, en los cuales en un mercado muy complicado todas las comunidades autónomas y el propio Gobierno central nos vemos abocados a comprar a unos proveedores que a lo mejor no eran de la calidad óptima que todos esperábamos".

Ha destacado que han abierto respecto a las mascarillas "dos informaciones reservadas" y ha dicho que "han metido en todos los protocolos a cualquiera que ha utilizado cualquier tipo de mascarilla, a los cuales se le ha hecho PCR y las pruebas han salido cero", y que "están retiradas del mercado".

Ruiz ha destacado que los profesionales "se sienten impotentes y sienten frustración" y ha afeado a Aguirre el "falta de consideración" hacia ellos. "Son problemas que no saben o no quieren reconocer, o deliberadamente hacen las cosas mal porque no saben hacerlas bien", ha manifestado, y ha añadido que "lo que tienen que hacer es iniciar una investigación, pero documentada, con facturas, con albaranes" y les ha advertido de que "no tengan la tentación ahora de echarle la culpa a otros".