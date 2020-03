Junta pide a Gobierno "firmeza" en la negociación de la PAC, junto a la rebaja del IRPF y apoyo a seguros para el campo

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha reclamado este lunes al Gobierno central "firmeza" en la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC), junto a la rebaja del IRPF para productos agrícolas, más control fronterizo y apoyo a los seguros para el campo.

Así lo ha señalado Bendodo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que el primer encuentro del presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, en este sentido en la Unión Europea (UE) "no fue bueno" y la reducción del 14 por ciento del presupuestos de esta política tendría una incidencia muy negativa en el campo andaluz.

Tras mostrar su confianza en el ministro del ramo, Luis Planas, conocedor de estos temas en profundidad, ha detallado que, según las primeras estimaciones, una reducción de este calibre supondría unas perdidas de alrededor de 1.600 millones, algo que "Andalucía no puede aceptar".

Asimismo, Bendodo ha reprochado al Gobierno central que "no vale con declaraciones de apoyo al campo si después no hay medidas", se estaría "tomando el pelo". "Si no hay medidas efectivas, efectistas y económicas que palien esta situación, los anuncios no sirven para nada", ha advertido, toda vez que ha insistido en que "falta que el Gobierno pase de palabras a hechos y anuncie medidas nuevas".

Frente a esto, ha apuntado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de 750 millones en préstamos al sector agrario a interés cero, ha adelantado el 70 por ciento de la PAC --frente al 50% que se adelantaba antes--, lo que supone 860 millones, ha incrementado el 60 por ciento la inspección en el aceite de oliva y, entre otras medidas, una de cada tres acciones de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) es para el sector agroalimentario, además, de la campaña para el aceituna de mesa en Estados Unidos (EEUU) tras el anuncio de aranceles.

Por último, el portavoz del Gobierno andaluz ha señalado que la actividad agraria es la principal actividad en mitad de los municipios andaluces y, por tanto, ha querido dejar claro que el sector tiene "un gran aliado en la Junta".