Junta pide "margen" para reducir listas de espera sanitarias sumando el "medio millón de andaluces ocultado" por PSOE-A

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido este martes que la Junta "está trabajando" en la reducción de las listas de espera de la sanidad pública, si bien ha pedido "un margen" para que se vean los resultados porque heredó del anterior Ejecutivo socialista "una cifra amplia" a la que, además, ha habido que incorporar al "medio millón de andaluces" en espera que dicho gabinete del PSOE-A "había ocultado".

Así lo ha puesto de manifiesto Bendodo en una atención a medios en una convocatoria para entregar a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el acuerdo de colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Andaluza y la Cámara andaluza.

Bendodo se ha pronunciado de esta manera al hilo de los datos definitivos de listas de espera a cierre de 2019 difundidos este pasado lunes por la Consejería de Salud y Familias, que reflejan que el número de pacientes pendientes de intervención ha aumentado en 5.657.

El consejero portavoz ha defendido que el actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) se encontró con "una cifra amplia, altísima", y el Ejecutivo empezó "a trabajar de forma insistente en ir reduciendo esas listas de espera", pero "no partíamos de una cifra cierta", según ha remarcado.

En esa línea, ha subrayado que, "mientras se reducía esa lista" --con medidas, por ejemplo, como la apertura de quirófanos en fines de semana y por las tardes-- "hubo que incorporar al sistema a medio millón de andaluces que el anterior Gobierno había ocultado en las listas de espera".

"Eso se ha ido haciendo de forma progresiva durante este año", según ha continuado Bendodo, para apostillar insistiendo en que "la situación que nos habían dejado era muy complicada".

El consejero portavoz ha subrayado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y su equipo están "absolutamente centrados" en "reducir al máximo las listas de espera", y ha querido "pedir un margen, porque no sólo nos encontramos con la cifra que nos encontramos, que ya era altísima, sino que hubo que incorporar a medio millón de andaluces que el anterior" Ejecutivo "había ocultado para no dar la cifra real que en Madrid habría sacado los colores al anterior Gobierno", según ha insistido Bendodo, quien ha concluido señalando que "no es una situación fácil, pero estamos trabajando en ello".