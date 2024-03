La Junta plantea al Gobierno una revisión del Plan Corresponsables para "contribuir a la igualdad real"

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha planteado este viernes la necesidad de abordar con el Ministerio de Igualdad el Plan Corresponsables de cara a revisar sus bases y ampliar los programas y proyectos que se puedan realizar atendiendo a estas subvenciones, con el objetivo de "avanzar en conciliación para contribuir a la igualdad real".

Durante su comparecencia en la Cámara autonómica, la titular de Inclusión Social ha asegurado que tiene solicitada una reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que le propondrá abordar esta cuestión ya que, con el marco actual, las subvenciones se restringen, fundamentalmente, a formación y ludotecas. A su juicio, el Plan Corresponsables cuenta con unas bases "muy constreñidas" que habría que revisar para articular medidas más amplias que permitan avanzar en materia de corresponsabilidad y conciliación.

En este punto, la consejera ha defendido que "sin conciliación no se puede tener una igualdad real", por lo que ha incidido en que la corresponsabilidad es "esencial" para construir una sociedad justa e igualitaria "de la mano de hombres y mujeres".

El Plan Corresponsables 2023, dotado con 31,6 millones procedentes de una transferencia estatal, persigue la articulación de una serie de mecanismos que promuevan y faciliten la conciliación de las familias con niños y jóvenes de hasta 16 años, así como otros ejes de actuación relacionados con la sensibilización en materia de corresponsabilidad. Así, la consejera ha subrayado su propuesta para que se revisen las condiciones y se amplían las posibilidades alrededor de este importante plan.

Asimismo, en el marco de su discurso, la titular de Inclusión Social ha desgranado las distintas acciones y actuaciones del Ejecutivo de Juanma Moreno, especialmente de su departamento y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en materia de igualdad y con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres. "La igualdad es tan importante que hay que promocionarla y visibilizarla todos los días", ha enfatizado López.

En este punto, destacan algunos datos como la reducción en casi cinco puntos de la brecha salarial en el periodo de 2018-2021; el hecho de que haya un 15,8% más de mujeres ocupadas que hace cinco años o que el porcentaje de personal femenino dedicado a I+D en Andalucía haya aumentado un 19,9% en los últimos cinco años. Las cifras constatan, como ha proseguido, el trabajo del Gobierno andaluz para avanzar en igualdad, situando a Andalucía como como la segunda comunidad autónoma con más mujeres en puestos de dirección en 2023.

Otra de las medidas, que ha explicado la consejera, pasa por impulsar la puesta en marcha de una asignatura de libre configuración sobre igualdad. Para ello se trabaja con la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de cara a que esta asignatura aborde, de manera transversal, violencia de género y las desigualdades.

En este punto, López ha remarcado que la coeducación "es clave" y cobra "especial relevancia" al ser una herramienta de impulso de valores como la igualdad y la prevención de la violencia de género, especialmente en la infancia y la juventud.

Tras remarcar "el importante papel" de la comunidad educativa para sensibilizar y promocionar la educación en valores, la titular de Inclusión Social ha hecho hincapié en que escuela y hogar han de ir de la mano y ejemplo de esto ha sido el IV Congreso Andaluz de Coeducación, el cual registró récord de participantes con 1.385, duplicando la presencia masculina.

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Dentro de esta línea de actuaciones, la titular de Inclusión Social ha destacado las campañas de sensibilización y concienciación como la del 8-M o las relativas al Teléfono de Información a las Mujeres, la del juego y juguete no sexista o la campaña para prevenir la violencia de género 'Empieza con un mensaje y termina con una vida'. Además, está la serie de videocuentos infantiles 'Creciendo en igualdad con Pompa y Pompo' o la guía 'Coeducación y familias', entre otras.

Además de las actuaciones anteriores, durante este año se van a seguir desarrollando aquellos programas que favorecen la igualdad en diferentes áreas de trabajo como el servicio de asesoramiento a empresas en igualdad; la formación impulsada por el IAM o el asesoramiento y defensa legal a mujeres en situaciones de discriminación laboral, el cual ha atendido en 2023 a 581 mujeres.

Asimismo, continuará el programa Univergem de subvenciones a universidades para financiar proyectos para la mejora de la empleabilidad de las mujeres universitarias; y el impulso a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), que ya cuenta con 493 entidades adheridas en Andalucía.

PSOE PIDE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS

De otro lado, la portavoz parlamentaria en la Comisión del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Gámez, ha puesto de relieve que las políticas de igualdad "son la base de la convivencia y la democracia", ya que tratan de "visibilidad e igualdad". En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de las actuaciones en materia de empleo, ya que en el seno de las empresas pueden convertirse en un foco de discriminaciones.

Así, ha pedido a la Consejería del ramo que "redoble esfuerzos" junto a los sindicatos y las organizaciones empresariales en este sentido, vigilar los planes de igualdad, que se cumplan, así como planes específicos para luchar contra la brecha salarial.

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Comisión de Inclusión Social, Ana Ruiz, ha mostrado su preocupación por "la seguridad y protección de la mujer", aseverando que las políticas progresistas del Gobierno central "no han mejorado la vida de las mujeres", si no que "las asociaciones feministas radicales se han lucrado a costa de fragmentar a la población". En esta línea, ha lamentado que la ley de violencia de género "no evita que se siguan asesinando mujeres, ni incorpora ayudas efectivas para las víctimas". Así, Ruiz ha puesto de relieve que las políticas del IAM "no son eficientes a pesar de su presupuesto desorbitado", ya que "vulnera los principios de igualdad entre el hombre y la mujer".

La parlamentaria de Vox también ha afeado la "gran" herramienta de la ley del 'sólo sí es sí', exigiendo que "se demanden responsabilidades a quienes han colaborado en la puesta en libertad de criminales sexuales y que se aumenten las penas, contemplando la prisión permanente, así como tomar medidas para la expulsión imediata de extranjeros que cometan un delito sexual".

Sobre la movilización del próximo 8M, ha aseverado que "debería reclamar la seguridad de la mujer frente al feminismo impostado de los progresistas que nos resta, nos colectiviza y nos enfrenta a nuestros iguales".