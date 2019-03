Junta propone a los grupos reducir seis miembros en el consejo de RTVA y en el Consejo Audiovisual

Publicado 07/03/2019 12:15:09 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, ha propuesto este jueves a los grupos parlamentarios una reducción de seis miembros tanto en el consejo de administración de la RTVA como en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), al tiempo que ha apelado al "máximo consenso" para abordar la renovación de ambos órganos.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Bendodo ha anunciado, en respuesta a una pregunta del PSOE-A, que se ha trasladado a los grupos una propuesta para, por un lado, reducir de 15 a 9 los miembros del consejo de administración de la RTVA y que haya también en ese órgano un representante de los trabajadores con voz pero sin voto, y, por otro lado, reducir de 11 a 5 los miembros del CAA, de manera que cada grupo cuente con un sólo miembro y que el voto sea ponderado.

Bendodo ha garantizado que desde el Gobierno se va a trabajar para que haya acuerdo y el consenso máximo en la medida de las posibilidades, apuntando que ya se ha hablado con todos los grupos parlamentarios para trasladarles un modelo de representación del consejo de administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual.

El consejero ha confiado en que los grupos de PSOE-A, de Adelante Andalucía y de Vox entiendan, ante la propuesta "lógica"de reducción de miembros en ambos órganos, que los nuevos tiempos son "de optimización y de mejora de recursos".

Ha insistido en que el Gobierno no se plantea que no haya acuerdo: "Queremos ser generosos y flexibles". Ha recalcado que van a pelear hasta la extenuación por el consenso" para hacer esos cambios en el consejo de RTVA y en el CAA, apuntando que si ello no fuera posible, tendría que llevarlos a cabo el Gobierno "por iniciativa propia".

Por su parte, el diputado del PSOE-A José Fiscal ha querido dejar claro que la voluntad del Grupo Socialista es que haya acuerdo, pero con dos condiciones "absolutamente irrenunciables" el mantenimiento de la RTVA como servicio público y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Sin embargo, ha expresado que se temen que el Gobierno pretenda "cambiar las reglas del juego para beneficio de sus intereses", y teniendo en cuenta que sus "socios" de Vox han manifestado su intención de eliminar la RTVA.

Ha agregado que no se fían del Gobierno andaluz porque el PP es el "Atila del sector público en general y del sector audiovisual en particular", recordando que allí donde ese partido ha gobernado, se han "menospreciado hasta el límite las televisiones públicas". "Ustedes han estado siempre obsesionados con Canal Sur y nos tememos que su intención sea eliminarla y hacer una televisión a su servicio", ha dicho Fiscal al consejero.