La Junta prorroga el cierre en Granada, abre el distrito Sur hasta las 18,00 horas y revisará medidas en una semana

GRANADA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que se prorroga el cierre de la actividad no esencial en la provincia de Granada, exceptuando el distrito Granada Sur en el que podrán abrir los comercios hasta las 18,00 horas, y revisará estas medidas de forma semanal y no cada 15 días como ocurre en el resto de la comunidad.

Así lo ha indicado este domingo el presidente de la Junta en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia en una jornada en la que se han registrado 680 casos de Covid-19 y tres muertes en Granada.

En primer luguar, el presidente ha anunciado que en el distrito Granada Sur, con 43 municipios y 150.000 habitantes, se levanta la prohibición del cierre total de la actividad no esencial y se permitirá la apertura hasta las 18,00 horas como en el resto de Andalucía.

Por el contrario, en el resto de la provincia --Granada capital, su área metropolitana y Granada nordeste-- "las medidas continuarán como hasta ahora". "Nos gustaría abrir, pero entrar en una carrera precipitada por levantar medidas sería pan para hoy y hambre para mañana", ha precisado el presidente, a la vez que ha remarcado que la provincia tiene una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media de España.

No obstante, la Junta realizará una evaluación semanal de datos en esta provincia "por si fuera posible flexibilizar las medidas" sin esperar al 10 de diciembre, que será cuando se modifiquen o amplíen las medidas en el resto de Andalucía.

Este "repaso semanal" se llevará a cabo porque Granada cuenta con una situación epidemiológica "distinta", que es "más grave y difícil", y por ello, "nos ha obligado a que limitemos la actividad", según ha detallado el presidente.

"ESTUDIAR UN PLAN DE APOYO ADICIONAL"

Por otra parte, Moreno ha anunciado que "se va a estudiar" un plan de apoyo adicional para los sectores afectados en las zonas en las que permanece el cierre total. "Soy muy consciente de las enormes dificultades de comerciantes y hosteleros que no tienen actividad desde hace dos semanas", ha asegurado.

Por último, ha matizado que aunque los datos se revisarán en una semana y no en 15 días, si la tasa "no lo permite, desgraciadamente no se podrá hacer nada" porque "abrir de manera precipitada" podría significar tener "una situación límite" en 15 días en alguna comarca o distrito sanitario.