La Junta reclama "ejemplaridad y transparencia" con "todas las explicaciones necesarias" en relación al 'caso Koldo'

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha reclamado este lunes que se sea "ejemplar" y haya "transparencia" en relación con el conocido como 'caso Koldo', dando "todas las explicaciones que sean necesarias".

Así se ha pronunciado el consejero portavoz del Ejecutivo andaluz en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado un lunes, un día antes de lo tradicional, ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañará este martes a la reina Letizia en el acto central por el día de las enfermedades raras que se celebrará en Sevilla.

Ramón Fernández-Pacheco ha llamado la atención durante su intervención al inicio de esta rueda de prensa acerca de que "en estos días otra vez la corrupción ha vuelto a zarandear la vida política y social de nuestro país", y al respecto ha querido dejar claro que desde el Gobierno de Andalucía se defenderá "siempre", como lo ha venido haciendo desde que hace cinco años Juanma Moreno accedió a la presidencia de la Junta, "la transparencia" en la gestión y "el trabajo duro" con "el único interés de mejorar la vida de todos, y no sólo la vida de unos pocos, ya sean amigos" o "vivan en un territorio necesario por aritmética parlamentaria", ha apostillado.

Al respecto, ha aludido al discurso del presidente de la Junta el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, cuando defendió que "estamos todos los andaluces convocados a defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie, y así vamos a hacerlo", según ha remarcado el consejero portavoz.

No obstante, y a preguntas de los periodistas sobre hasta dónde cree que llegan las responsabilidades por el 'caso Koldo', el portavoz ha apelado a ser "respetuosos con los procedimientos judiciales", y en ese sentido ha recordado que "actualmente hay un proceso que está abierto", si bien también ha llamado la atención acerca de que "las informaciones periodísticas se suceden todas las horas" al respecto de este asunto, y "si uno se despista, en un par de horas de repente ya hay otros dos o tres escándalos, o dos o tres dirigentes del Partido Socialista vinculados supuestamente" con Koldo García, el que fuera asesor del exministro socialista de Fomento José Luis Ábalos.

Tras apuntar que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía "no estamos para hacer ese tipo de valoraciones" sobre hasta dónde alcanzan las responsabilidades por el 'caso Koldo', Ramón Fernández-Pacheco ha reiterado que desde el Ejecutivo del PP-A "estamos a favor de que se sea ejemplar, de que se sea transparente y de que se hagan las cosas correctas", así como de que "se den todas las explicaciones que sean necesarias, máxime cuando los supuestos casos de corrupción atañen a personas con altísima representación en nuestro Estado", según ha apostillado.

El portavoz de la Junta ha defendido que "es importante lanzar ese mensaje", así como ha sostenido que quien "no tiene nada que ocultar, tampoco tiene ningún problema en ofrecer todas las explicaciones, aclaraciones que sean necesarias", porque "cuando se da la callada por respuesta, puede que alguien piense que es que se está ocultando algo", ha advertido.

INDULTOS

Por otro lado, al portavoz del Gobierno andaluz le han preguntado por la propuesta que ha realizado este lunes la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de reformar la figura del indulto para prohibir que se conceda a condenados por corrupción.

Al respecto, el consejero ha recordado que el Ejecutivo andaluz "no tiene competencias para indultar a nadie", algo que corresponde al Gobierno de España, y tras ello ha puesto de relieve que "hubo un tiempo" en el que el actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "decía que estaba totalmente en contra de que los políticos indultaran a otros políticos", pero "ahora parece ser que sí lo ve correctamente".

Tras ello, Fernández-Pacheco ha aludido al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el que han sido condenados los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para el que, además, desde su defensa se ha solicitado su indulto al Consejo de Ministros.

El consejero portavoz ha remarcado que, sobre este asunto, desde la Junta han dicho "hasta la saciedad" que lo que quieren es que "se devuelva hasta el último céntimo del dinero que es de los andaluces".

Además, ha pedido que "no se confundan dos términos" diferentes, porque "una cosa es indultar a un político", con lo que "la sociedad le perdona todos los delitos que ha cometido y decimos que aquí no ha pasado absolutamente nada", y "otra cosa es que un condenado, por corrupción o por lo que sea, no entre en prisión por motivo de su salud", ha añadido.

"Son cosas absolutamente diferentes", según ha remarcado el portavoz del Gobierno andaluz, que ha agregado que en ese segundo caso "nadie está perdonándole" al procesado "por lo que ha sido condenado", sino que se atiende a razones "de humanidad o de salud, y se determina por parte de quien corresponde que debe cumplir su pena en su domicilio o donde sea, y no en prisión".

El portavoz de la Junta ha añadido finalmente que desde el Gobierno andaluz piensan que "indultar a un político por una causa de corrupción no un buen mensaje para la sociedad".