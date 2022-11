Junta reclama al Gobierno un "gran pacto político" sobre colaboración y cooperación entre administraciones

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este lunes al Gobierno central que promueva un "gran pacto político" en el país sobre colaboración y cooperación entre administraciones, algo que actualmente es inexistente entre el Ejecutivo nacional y las comunidades.

Así se ha pronunciado Sanz durante su participación en un desayuno-coloquio organizado por el Grupo Joly, en Sevilla, donde ha explicado que ese gran pacto debería desembocar en una ley general de Cooperación. Ha manifestado que el Gobierno central debe apostar por la cogobernanza y "no entorpecer" la autonomía de las regiones, y se ha referido a los "ataques" que ha recibido Andalucía por la eliminación del impuesto de patrimonio.

Sanz ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez es la "antítesis de la cooperación", como se está viendo con el reparto de los fondos europeos Next Generation , ya que sólo está "obsesionado" con mantenerse sentado en la Moncloa, aunque sea "traicionando" a los españoles, la Constitución y el estado de derecho.

En su opinión, es preocupante la inexistencia de mecanismos que permitan una real cogobernanza en España. "No existe ese mecanismo cooperador y para participar en las decisiones", según ha dicho Antonio Sanz, quien ha lamentado que las comunidades autónomas estén "siendo meras ventanillas administrativas".

Ha criticado que el Gobierno central no cuente con las comunidades para tomar decisiones sobre repartos de fondos, sino que se limite a trasladarles dónde y cómo hay que invertir. De hecho, ha lamentado que esa cooperación o codecisión entre el Gobierno y las comunidades no se haya producido en relación con los fondos europeos Next Generation. "No ha habido codecisión ni participación ni trasparencia ni flexibilidad".

De otro lado, Sanz ha reclamado al Gobierno central un gran pacto de estado para garantizar el agua, sacar este asunto de la guerra política y apostar por grandes inversiones. Según ha puntualizado, la sequía que sufre Andalucía es un problema estructural y no coyuntural, de manera que "ha llegado para quedarse".

