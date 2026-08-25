La Junta se reúne con alcaldes de 11 municipios afectados por el incendio de Niebla para valorar propuestas forestales

Entorno desolado por el incendio de Niebla en El Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, mantendrá este miércoles, 26 de agosto, una reunión con representantes de once municipios afectados por el incendio forestal que se originó el pasado 6 de agosto en el municipio onubense de Niebla y que fue declarado extinguido el 21 del mismo mes, para escuchar y valorar propuestas en materia en materia de gestión forestal.

Según ha detallado la Junta en su convocatoria oficial, en la misma también estarán presentes los delegados del Gobierno de la Junta en Huelva y Sevilla, Berta Centeno y Ricardo Sánchez, respectivamente, el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Patricia Millán, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos.

Asimismo, acudirán los Ayuntamientos onubenses de Berrocal, Niebla, Paterna del Campo, Villarrasa, Zalamea la Real, Valverde del Camino, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, El Campillo y el de Aznalcóllar (Sevilla), así como otros cargos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), la delegación de Gestión de Incendios Forestales y de la Subdelegación del Gobierno.

Entre las medidas y peticiones recopiladas por Europa Press, el Ayuntamiento de Niebla ha hecho un llamamiento público a vecinos, agricultores, ganaderos y propietarios afectados por el reciente incendio, que ha afectado a más de 33.000 hectáreas, para que comuniquen los daños sufridos en sus propiedades en un plazo máximo de 15 días y "conocer la dimensión real de lo que ha ocurrido", con el objetivo de recopilar una valoración "real, completa y documentada" del impacto del fuego para fundamentar futuras peticiones de recursos a las administraciones competentes.

EL BERROCAL PIDE TRABAJOS DE CORRECCIÓN Y CUIDADO DE LOS ACUÍFEROS

Por su parte, el Consistorio de El Berrocal ha aprobado este pasado lunes, 25 de agosto, la petición al Gobierno central para la declaración de zona catastrófica, así como la solicitud a la administración regional para la declaración de desastre natural con foco en el sector productivo agrario y forestal; y el reclamo a la Diputación Provincial de Huelva de "todo el apoyo técnico y humano posible" para suplir la falta de recursos propia del pequeño ayuntamiento.

Entre las actuaciones prioritarias requeridas con carácter "inmediato" para frenar la "catástrofe medioambiental", El Berrocal ha instado a ejecutar trabajos de corrección sobre el terreno para "contener la pérdida de suelo, frenar la contaminación de los acuíferos subterráneos y restaurar la cubierta vegetal dañada".

Del mismo modo, el pleno municipal ha incluido como punto relevante acordar la reducción progresiva del cultivo del eucalipto en el término, promoviendo en su lugar la reforestación con especies autóctonas productivas como alcornoques, pinos piñoneros, encinas y algarrobos además de una financiación entre las administraciones para impulsar proyectos generadores de tejido productivo local como la implantación de un gran vivero forestal municipal, que permita fijar población y crear empleo directo durante la fase de reconstrucción.

Otro de los municipios afectados, el de Escacena del Campo, que inicialmente ha estimado que el suceso ha calcinado aproximadamente un 80 por ciento del paraje de la Pata del Caballo. Unos datos ante los que el Consistorio anunció a finales de la pasada semana que exigirán y coordinarán" con el resto de administraciones "las políticas de repoblación, regeneración y ayuda necesarias para devolver la vida" a la sierra.

AZNALCÓLLAR, EL ÚNICO MUNICIPIO DE SEVILLA PRESENTE EN LA REUNIÓN

En esa línea, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, --el único alcalde de la provincia de Sevilla que acudirá al encuentro-- ha calificado de "indispensable" la declaración de zona catastrófica de las zonas afectadas por el incendio, que según ha asegurado, ha supuesto "un golpe durísimo" para el sector agrícola y ganadero de la comarca, así como a las familias que han visto dañados sus hogares, a la vez que ha señalado la incapacidad de los ayuntamientos ante "una de las mayores catástrofes ambientales y socioeconómicas" de la historia reciente.

El alcalde ha sostenido que la solución debe venir de la colaboración entre administraciones. "No hay espacio para la división ni para la lentitud burocrática cuando hay familias y sectores productivos que lo han perdido prácticamente todo y necesitan respuestas urgentes", ha afirmado, al mismo tiempo que ha planteado la necesidad de que las ayudas lleguen de manera "ágil, directa y transparente a los damnificados".

Además, los municipios afectados por las llamas han estado recopilando datos mediante un censo oficial dirigido a empresas, autónomos o particulares, así como a las actividades de agricultores, ganaderos o apicultores que se hayan visto afectados para coordinar junto a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y el resto de instituciones.