Junta saluda la decisión del TSJA sobre Doñana y recuerda que se trata de un asunto de competencia estatal

Publicado 14/01/2020 13:46:18 CET

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía se ha congratulado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desestimar el recurso de alzada interpuesto por Petroleum Oil & Gas España S.A. contra la resolución de la Junta de 2016 por la que se denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto conjunto 'Marismas Oriental' y ha recordado que se trata de un asunto de competencia estatal.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Bendodo ha saludado la decisión del TSJA a favor de la Junta, que "viene a refrendar" el posicionamiento del Gobierno andaluz de considerar este proyecto en global y no en cuatro diferentes. Además, ha recordado que, no obstante, se trata de un asunto de competencia estatal y la Junta "no ha dado ninguna autorización" en este proyecto.

El portavoz del Gobierno andaluz ha recordado que este proyecto se inició con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno central, e incluso contó con "la bendición" del Consejo de Doñana, que presidía Felipe González, quien también ocupaba "un sillón en la empresa Gas Natural".

También ha destacado la defensa por parte de Andalucía de Doñana "en positivo", con "inversiones millonarias" en su protección y, en concreto, un total de 17,5 millones para impulsar la gestión sostenible de este espacio natural, preservar sus valores naturales y poner en marcha un plan de recuperación tras el incendio acaecido en 2017.