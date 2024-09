Junta trabajará para aunar esfuerzos entre agentes políticos, económicos y sociales para reclamar financiación justa

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha emitido este martes un pronunciamiento en relación con el debate sobre un nuevo sistema de financiación autonómica, en el que recoge que la Junta trabajará para aunar esfuerzos entre agentes políticos, económicos y sociales para defender la solidaridad interterritorial y unos recursos adecuados para Andalucía.

Según se ha informado en una nota, el Consejo de Gobierno ha acordado instar a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a realizar las actuaciones necesarias para la defensa de una financiación autonómica justa y suficiente para Andalucía, siempre dentro de la legalidad y del marco constitucional.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha manifestado su "disconformidad y su oposición, con la mayor firmeza posible, a que el Gobierno de España privilegie a un territorio concreto con una financiación singular, ya que ésta supondría una vulneración de los principios constitucionales básicos, consagrados en la Constitución Española y de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad".

En este sentido, el Gobierno andaluz señala su disconformidad ante una "negociación bilateral del sistema de financiación, al tratarse de un tema primordial y capital para el conjunto de los españoles y para el Estado. Así, considera que los recursos económicos de todos los españoles "no pueden negociarse bilateralmente, sino con todos los territorios en su conjunto mediante los organismos y mecanismos articulados constitucional y reglamentariamente para ello".

El Consejo de Gobierno ha establecido la necesidad de trabajar en el refuerzo de la posición de la sociedad andaluza para aunar una alianza con los principales agentes económicos, sociales, políticos, administrativos y académicos, que facilite la defensa política, social y, llegado el caso, jurídica del consenso de 1978 y del modelo de solidaridad y cohesión social. A juicio del Gobierno andaluz, "esta situación amenaza no sólo a la igualdad territorial y el modelo de Estado, sino también y muy especialmente a los servicios públicos de los españoles".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha manifestado que están deseando que el Gobierno central presente una propuesta de nuevo modelo de financiación a las comunidades que se debate de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Ya le hemos dicho nuestra línea roja, no a la bilateralidad, no al cupo y una financiación singular para Cataluña y sí a un fondo transitorio de nivelación", ha indicado España, quien ha indicado que lo que se está viendo al final es que al Gobierno central "no le interesa" ninguna comunidad, salvo Cataluña y seguir contando con los votos de los partidos independentistas.

"Al final es una compra de votos en toda regla con el dinero de todos los españoles", ha señalado España, quien ha criticado la posición de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, que ha "traicionado" a Andalucía: " La conclusión es que defender a Pedro Sánchez es incompatible con defender a Andalucía".