Un jurado juzga este lunes en la Audiencia de Jaén a un hombre acusado de atropellar mortalmente a un anciano

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes bajo el procedimiento del tribunal con jurado a un hombre acusado de atropellar mortalmente a un anciano en Andújar (Jaén). En esta causa, el Ministerio Fiscal no ejerce la acusación por entender que el acusado, un hombre de 40 años, no tuvo participación en los hechos que se le atribuyen por parte de la acusación particular.

Según la calificación absolutoria recogida por Europa Press, los hechos se remontan al 18 de abril de 2020 cuando sobre las 7,37 horas fue descubierto el cuerpo de este anciano, de 85 años, en las inmediaciones de una casa de campo de su propiedad situada en un camino conocido como Vereda del Medio, a las afueras de la localidad de Andújar.

El anciano pudo ser trasladado con vida hasta el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) pero falleció al día siguiente "como consecuencia de lesiones compatibles con atropello" que presentaba.

No obstante, señala el Ministerio Público que "no han podido determinarse la forma y circunstancias en que se produjeron las lesiones que determinaron la muerte" del anciano. Asimismo, señala que "no consta que el acusado tuviera participación en los hechos". Es por ello por lo que desde Fiscalía se pide la libre absolución del acusado con todos los pronunciamientos favorables.

Por su parte, la acusación particular en representación de la familia del fallecido sí que responsabiliza al acusado por la muerte de este anciano en una causa que llega a la Audiencia cuatro años y medio después de ocurrir.