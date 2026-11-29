JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar desde este lunes --bajo el procedimiento de tribunal con jurado-- a un hombre acusado de matar a golpes a su mujer de 78 años y con movilidad muy reducida.

La Fiscalía Provincial de Jaén ha solicitado la pena de prisión permanente revisable para este hombre acusado de un delito de asesinato con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco como agravante.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2025 en la vivienda de la pareja, en Martos (Jaén). La víctima presentaba un estado de salud "delicado y frágil", siendo prácticamente dependiente para las actividades de su vida diaria y requiriendo cuidados constantes por parte de terceras personas.

El relato del fiscal señala que, entre las 21,30 y las 21,45 horas de ese día, ambos se encontraban en el salón del domicilio. En el momento en que la mujer estaba de pie frente al acusado para que este la cambiara de ropa, el procesado, "con claro ánimo de atentar contra su vida", comenzó a propinarle fuertes puñetazos entre la cara y los hombros.

A consecuencia de los golpes, la víctima cayó al suelo sin posibilidad de defenderse debido a su avanzada edad y su estado de salud. Una vez en el suelo, el acusado continuó la agresión propinándole entre seis y siete patadas hasta dejarla inconsciente.

Al constatar que su esposa no respondía a ningún estímulo, el acusado salió a pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a los servicios sanitarios. Tras ser monitorizada y estabilizada en el lugar, donde se constató que presentaba diversos hematomas en la región frontal y el pómulo, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, donde falleció a las 2,05 horas de la madrugada del 4 de marzo de 2025.

La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por un traumatismo craneoencefálico con un hematoma subdural agudo que afectó a la base del cráneo, provocando la desviación de la línea media y la compresión de la masa encefálica, además de registrarse focos hemorrágicos y múltiples lesiones contusas y equimosis en diversas partes del cuerpo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal califica el caso como un delito de asesinato sobre una víctima especialmente vulnerable. Además de solicitar la pena de prisión permanente revisable y la inhabilitación absoluta, la acusación pública solicita que se mantenga la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza en la que se encuentra el acusado desde el 7 de marzo de 2024.