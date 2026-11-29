Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por un hombre y ha confirmado la condena que le impuso la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Huelva Plaza 3 a un total de ocho meses de prisión --cuatro meses por un delito de maltrato y otros cuatro por coacciones, ambos en el ámbito de la violencia de género--, así como al pago de una multa de 120 euros por un delito leve de daños.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos probados se remontan a la primavera de 2018, cuando el procesado y la víctima mantenían una relación sentimental. El primer episodio tuvo lugar el 27 de abril de aquel año, en el transcurso de una fuerte discusión en la que el acusado, con "ánimo de menoscabar la integridad física de la mujer", la agarró "fuertemente" con los dedos por la mandíbula y la apretó.

Como consecuencia de esta agresión, la perjudicada sufrió una contusión en el pómulo derecho, otra en la mandíbula, un hematoma y contusión en el tercer dedo de la mano izquierda con arrancamiento de uña, además de una herida contusa en la zona de la cadera. Estas lesiones requirieron una única asistencia facultativa y tardaron 15 días en sanar.

Asimismo, también se considera probado el segundo incidente, que se produjo semanas después, el 22 de mayo de 2018, cuando ambos se encontraban en un establecimiento hostelero de la capital onubense. Durante una nueva discusión, el condenado arrebató el teléfono móvil a la mujer para doblegar su voluntad e impedir que abandonara el local, arrojando acto seguido el terminal con fuerza contra el suelo, lo que ocasionó desperfectos tasados en 129 euros.

La resolución de instancia, ratificada ahora por la Audiencia Provincial, acordó suspender durante dos años la ejecución de las dos penas de cuatro meses de cárcel a condición de que el condenado no vuelva a delinquir en ese periodo y cumpla con la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio o lugar de trabajo, así como de comunicarse con ella por cualquier vía durante dos años.

Asimismo, le obliga a participar en un programa formativo en materia de violencia de género y le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante 18 meses en total --nueve por cada delito--.

En concepto de responsabilidad civil, el fallo establece que el acusado debe indemnizar a su expareja con 729 euros por las lesiones y los daños en el teléfono, una cuantía que ya había sido consignada judicialmente con carácter previo a la celebración del juicio.

AVAL AL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

En su recurso ante la Audiencia, la defensa alegó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia al apreciar supuestas contradicciones en las distintas declaraciones de la mujer sobre el motivo que originó las discusiones. Sin embargo, el tribunal rechaza este argumento y recuerda, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no se exige una "repetición mimética" de los hechos, especialmente cuando han transcurrido varios años desde lo ocurrido, bastando con que exista una "identidad sustancial".

La Sala subraya que el relato de la perjudicada fue "persistente y coherente" en lo esencial y contó con corroboraciones periféricas objetivas, como los partes médicos de lesiones y el testimonio de un cliente del bar que presenció el estado agresivo del acusado, cómo este "partió el teléfono contra el suelo" y la ayuda que tuvo que prestar a la mujer para que pudiera marcharse.

Por último, la Audiencia también descarta la prescripción del delito leve de daños pese a que la causa sufrió paralizaciones en fase de instrucción --circunstancia que sí fue tenida en cuenta para aplicar la atenuante de dilaciones indebidas y rebajar las penas en un grado--, al recordar que, al tratarse de infracciones conexas, el plazo de prescripción aplicable es el del delito más grave.