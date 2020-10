Juventudes Socialistas critica que Moreno "permite que el IAJ sea la agencia de colocación de los amigos de Juan Marín"

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "permite que el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) sea la agencia de colocación de los amigos y fieles seguidores de Juan Marín", que "ha defenestrado a la cúpula anterior por haber sido nombrada por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que lidera la oposición a Marín en CS".

"Han cesado a altos cargos nombrados por Ruiz por no tener ni experiencia ni conocimiento. ¿No será Marín el que tiene que dimitir por haber puesto al frente del IAJ a gente no preparada? ¿No va a tomar Moreno cartas en el asunto?", ha añadido en una nota de prensa el secretario de JSA, quien ha recordado que "ha habido más de 60 ceses en el gobierno andaluz, sin que ocurra nada por el seguidismo de CS al PP por mantenerse en el poder".

Para Moyano, el Gobierno andaluz de derechas se "está burlando de la juventud andaluza, las políticas de juventud les importa entre cero y nada", toda vez que ha apuntado que "ya recortaron en un 80% el presupuesto del IAJ".

"Marín utiliza el IAJ como cortijo particular, nombrando como coordinadora a una condenada por morosa, otro multado por mofarse del colectivo Lgtbi y otro nombrado en una provincia de la que no es originario, y los que no le bailan el agua son defenestrados", ha asegurado el secretario de JSA.

Moyano ha denunciado también el "brutal recorte" de Moreno en la Universidad, "135 millones de euros menos que han ido a pagar a sus productoras y amigos en Canal Sur". "Desde el PSOE-A no vamos a permitir más ataques a la juventud andaluza, a su formación y a sus oportunidades de empleo, y denunciaremos siempre la desfachatez que están cometiendo en el IAJ, donde han perpetrado un ataque sin precedentes", ha finalizado.