Letrados de la Administración de Justicia paran este martes en Andalucía para reclamar adecuación salarial

Publicado 12/11/2018 19:52:06 CET

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia han convocado para este martes paros de dos horas, de 10,00 a 12,00 horas, y concentraciones a las puertas de las sedes judiciales en Andalucía, en torno a las 10,30 horas, para reclamar al Ministerio lo que es una demanda "mayoritaria, si no unánime, de adecuación salarial".

Según informa en un comunicado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, subraya que los hechos son los que son, "había siete millones de euros que ahora no recibiremos y hay un real decreto de sustituciones que las compensaría mejor, pero sigue donde estaba, sin salir".

Además, apunta que "no hay libranzas pues sigue suspendida la instrucción que nos las reconocía". En cuanto al sueldo base, "estamos al 60 por ciento de aquellos con quienes trabajamos, la Carrera Judicial y Fiscal". Y en complementos "al 70 por ciento de lo que ganan los forenses".

Igualmente, "la guardia se paga la hora a lo que cuesta un café; por lo que debería ser el cinco por ciento de la masa salarial en productividad, se nos paga un 1,54 por ciento; no se nos reconoce el descanso semanal que establece Europa en sus directivas; el régimen de categorías siguen sin solucionarse; las Direcciones de Servicios Comunes no se cubren porque la mejora retributiva que suponen no da para celebrarlo invitando a los amigos; no tenemos unidad electoral donde ejercer nuestro derecho a la negociación colectiva y seguimos subyugados a los sindicatos generalistas, aquéllos que cuando en el 2007 se negoció los complementos transitorios, se negaron a que nosotros los recibiéramos, aquellos con quienes el Ministerio va a negociar los fondos adicionales salariales de este año, y sigue negociando nuestras RPT, oposiciones, etc.", expone como reclamaciones el Colegio Nacional.

"El Ministerio no quiere conocer los acuerdos que alcanzamos de mínimos con el anterior equipo; un compañero de entrada gana 1.500 euros, y hasta que no lleva más de 20 años no alcanza 2.500 euros en el mejor de los casos* lo que jueces, fiscales y muchos forenses ganan de entrada", lamentan las cuatro asociaciones.

Por todo ello, hacen un llamamiento a participar en el paro y en las concentraciones "exigiendo un trato digno que el Ministerio debe oír".