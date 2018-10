Un libro aborda el "rol maternal" que muchas veces asume la mujer en pareja para avanzar en relaciones de tú a tú

Publicado 27/10/2018 10:14:36 CET

El libro 'El porqué de tu forma de amar. Cartas a mi paciente', de la psicóloga jiennense Mariola Fernández, aborda el "rol maternal" que muchas veces asume la mujer en la pareja y la necesidad de ser consciente de esta situación, que viene determinada por valores transmitidos en un sistema patriarcal, para avanzar hacia relaciones "de tú a tú".

Fernández (Peal de Becerro, 1983) se lanza a "la aventura" de publicar en solitario con esta obra divulgativa editada por Letrame y tras participar en obras corales de carácter más profesional. Lo hace, además, en base al trabajo que viene realizando desde hace años, con su tesis doctoral y, especialmente, con la experiencia acumulada en su despacho.

"Voy encontrando mujeres que llevan cargada sobre los hombros esa perspectiva que engloba un amor más bien centrado en un aspecto maternal que en parejas de tú a tú", ha comentado a Europa Press esta especialista, quien ha añadido que el libro está "pensando para relaciones heterosexuales".

Por ello, en él trata de explicar "por qué su desarrollo madurativo como mujer da lugar a que estén en una relación sin darse cuenta de por qué ocurre esta situación en la que no se está compartiendo una pareja, sino que "de repente el rol empieza a cambiar y cambia al concepto madre".

"La mujer no se da cuenta porque lo que venimos haciendo es reproducir aquello en lo que hemos sido educadas", ha comentado para aludir, por ejemplo, a esa atribución como cuidadora y responsable del hogar. Por ello, es fundamental ser consciente de que se trata de una construcción sociocultural en un contexto de patriarcado.

De esta forma, en 'El porqué de tu forma de amar. Cartas a mi paciente' se incide en la importancia de "ser conscientes de ese rol maternal y de otras estrategias para que la persona vea que se reproducen" esos papeles y, a partir de ahí, aclarar ideas para tomar decisiones.

Fernández ha agregado que formamos parte de una sociedad "dirigida a que la mujer no haya aprendido detectar, no haya sido desarrollada como una persona libre a la hora de ver que su mente tiene un trasfondo: Pensamos y hablamos porque hay un desarrollo en base a una serie de principios sociales. La mujer que todavía no ha detectado en base a qué principios sociales se va conformado como mujer en sí misma, puede leer estas páginas y podría profundizar más", ha manifestado.

Se trata, por tanto, de que la mujer "pueda vislumbrar que su comportamiento está determinado por algo" para "avanzar en ese descubrimiento y crecimiento personal". Para ello, además, el libro incluye un cuestionario para su realización antes y después de la lectura, de modo que puedan comparar los resultados.

La intención es continuar esta línea de trabajo divulgativo, de ahí el subtítulo 'Cartas a mi paciente'. Con él, además, explica de dónde surge el libro, fruto de su experiencia como psicóloga, y facilita su ubicación en el espacio profesional en el que se desenvuelve.

"Si funciona, me gustaría que fuera el primero de otros libros en la misma tónica sobre diversos temas", ha destacado. Por el momento, tiene por delante la publicación de 'El porqué de tu forma de amar. Cartas a mi paciente' y su presentación en varias librerías así como en las sedes del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, de cuya área de igualdad es coordinadora.

Mariola Fernández es licenciada en Psicología y doctora en Ciencias de la Salud con esta especialidad. Desde 2008, se dedica a la práctica clínica privada en las provincias de Jaén y Madrid, atendiendo diversos trastornos y problemas emocionales. Además, realiza informes periciales y diferentes actividades formativas con instituciones públicas y privadas.

Su despacho, 'psicologiaygenero', está enfocado a recoger las diferencias en los procesos de socialización diferencial de hombres y mujeres, ante los que la psicología ha de amoldarse. Sin olvidar una apuesta multifactorial, en la que es importante incluir aspectos cognitivos, emocionales, psicológicos y sociales adecuados a las personas; y cuya práctica e investigación, ponemos al servicios de los pacientes.