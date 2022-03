Llegan las primeras confirmaciones de bandas para Imagina Funk de Torres (Jaén)

JAÉN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las bandas Afro Social Club (Francia), O'Funk'Illo Funk Experience (Sevilla) y Martha High & Dj Toner Funk 'All Star Funk Set' (EEUU-Granada) son las tres primeras confirmaciones de la próxima edición del Imagina Funk, que se celebrará los días 29 y 30 de julio en Torres (Jaén).

Según se ha informado desde la organización del festival, esta primera entrega de los contenidos de la cita incluye propuestas internacionales, además de un proyecto diseñado expresamente para el festival jiennense y que correrá a cargo de la banda de referencia nacional de funk O'Funk'Illo (Sevilla).

No es la primera vez que Imagina Funk alumbra un proyecto. El encargo lo ha recibido la banda O'funk'illo, que está preparando para el festival jiennense un repertorio de puro funk acompañado de dos grandes voces.

Afro Social Club (Francia) es un grupo que tiene en su ADN el Afrobeat más hipnótico, bañado con otras influencias como el Highlife, la música etíope o incluso el Trip Hop. Suma en su haber más de 200 conciertos en Francia y Europa, y ha colaborado con exmúsicos de Fela Kuti y pilares del Afrobeat actual como Oghene Kologbo o Muyiwa Kunnuji.

Martha High es una de las divas del género y su curriculum lo avala después de décadas como vocalista con James Brown, y luego también con otro grande como es Maceo Parker. Hace unos años irrumpía con fuerza con su proyecto 'We Are One', junto a Dj Toner, uno de los compositores y productores más relevantes y vanguardistas del jazz patrio.

Como ya es habitual, además de las bandas pendientes aún de confirmar, el #TAKE14 se llenará de muchos más contenidos que se desarrollarán durante el último fin de semana de julio en Torres, y donde no faltará la tradicional jam session en el camping, actuaciones de dj's, exhibiciones de breaking o masterclass, entre otras.

Paralelamente, el equipo del festival está trabajando en el diseño de mejoras en los espacios en los que se desarrollan las distintas actividades (entorno del camping y de la Plaza de Toros).

Por otro lado, este año se retoma la gira de fiestas de presentación previas a la celebración del festival. Además de citas ya previstas en ciudades como Madrid o Barcelona, por primera vez se ha programado un evento en Europa, concretamente en mayo y en la ciudad alemana de Colonia, con el objetivo de fomentar el conocimiento de Imagina Funk fuera de las fronteras españolas e incrementar la afluencia de público extranjero.