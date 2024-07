Loles López defiende "poner el foco" para atajar la violencia machista "en los jóvenes y en la educación"

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha defendido este lunes que para atajar la violencia machista hay que "poner el foco en los jóvenes y en la educación".

Son ideas que la consejera ha trasladado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al hilo de los últimos asesinatos por violencia machista que se han producido en España este pasado fin de semana.

La consejera ha indicado que su "objetivo" en relación a la prevención de la violencia de género se centra en la población "más joven", y al respecto ha comentado que "hablamos de patriarcado, sí, pero es verdad que nuestros padres han vivido otras épocas, otra cultura, pero ¿qué está pasando con nuestros hijos, que los estamos criando nosotros?", y a quienes "educamos en igualdad en todos los sentidos, en el respeto, niñas y niños por igual".

"¿En qué estamos fallando?", ha insistido en preguntarse la consejera, quien ha incidido así en defender que "el foco hay que ponerlo en los jóvenes y en la educación, porque si no la atajamos (la violencia) en los jóvenes, nunca acabaremos con esta lacra", y teniendo en cuenta también que "la educación empieza por la casa".

Además, la consejera ha alertado frente a las redes sociales, que es algo que le "preocupa muchísimo". "A mí que no me cuenten que hay inteligencia artificial y no va a haber ningún método para cortar el acceso a las redes a determinadas edades", ha comentado al respecto.

Finalmente, Loles López ha confirmado que durante el verano "se dispara" la actividad del teléfono de información a la mujer del que dispone la Junta de Andalucía --900 200 999--, y ha apuntado que se debe a "muchas variables", entre las que ha citado que hay "más tiempo de convivencia" entre las parejas coincidiendo con las vacaciones, "más fiestas, más alcohol", y "todo eso influye" para que aumenten los casos de violencia machista, ha agregado.